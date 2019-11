Előre szólunk: már itt van a 7000 forintos dió

Már tart a diószezon, de a 2018-as után - amikor egy év alatt harmadával kevesebb dió termett - az idei termés sem túl kiemelkedő, így nem csoda, hogy még a tavalyi, megduplázódott árakhoz képest is 10-20 százalékos a drágulás - írja a Hellovidék.hu. Ennek a legegyszerűbb oka az, hogy súlyos betegség támadta meg a diót, aminek még az időjárás sem segített meggyógyulni. Aszályos volt a nyár, majd a hirtelen jött sok eső segített a gombáknak a diófák pusztításában.

Az idei termés mennyisége - a termőterület növekedése mellett is csak - nagyjából 7-7,5 ezer tonna lesz, ez 10-15 százalékos csökkenés.

A Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitVeB) alelnöke, Apáti Ferenc szerint ezen okok következtében jelentős a drágulás.

Budapest/vidék

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszere szerint ezen a héten a budapesti nagybani piacon 3650 forintért árulták a hazai diót, míg ez az ár tavaly ilyenkor 3200 forint volt. Ez eddig 14,06 százalékos áremelkedést jelent egy év alatt. A fogyasztói piacokon még ennél is borsosabb a dió ára: a Vámház körúti fogyasztói piacon most 3400, a Fehérvári úti piacon pedig 3980 forintot kérnek egy kiló termésért. Jobban jár azonban az, aki nem Budapesten, hanem vidéken vásárol be dióból, mind a szegedi, mind a debreceni nagybani piacon 2500 forintba kerül egy kilogramm tisztított dió, ez az ár pedig több mint 30 százalékkal olcsóbb, mint a fővárosban.

A szegedi árképződésről ITT lehet többet olvasni a Délmagyarország cikkében.

A debreceni fogyasztói piacon érdekes számokról tájékoztatott az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszere, mivel ott tavaly ilyenkor elképesztően sokat, 5000 forintot kértek a dióbél kilójáért, ezzel szemben most 3000 forintba kerül a termés, mely 40 százalékkal olcsóbb, mint tavaly ilyenkor.

Boltok

A mostani 4000-5000 forintos fogyasztói ár még nem a csúcs, további drágulás jöhet. A kereskedők szerint az ünnepekre akár 7000 forint is lehet a dió kilónkénti ára, a dió áremelkedése miatt pedig a karácsonyi bejgli is drágább lesz.

Pucolt, lédig dióbél még nincs a hazai boltokban, csupán előre csomagolt, 100-200 grammos kiszerelésben lehet őket megvásárolni, melyek kilogrammonkénti ára már meghaladja a 7000 forintot.

A Facebookon és a jófogáson is kínálnak diót, ám ügyelni kell arra, hogy itt komoly minőségi problémákba lehet beleszaladni.

Nyitókép: Pixabay.com