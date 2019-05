Nagy az aggodalom a Balaton körül, hogy a magyar fejlesztésű elektrojetek zavarják majd a strandolók nyugalmát.

A tóról régóta ki vannak tiltva a motorcsónakok, illetve a belső égésű motorok által hajtott jetek, ám az elektromotorral szerelt járművek nem.

Ebbe a résbe "robbannának" be az elektrojetek.

Az elektrojet hivatalosan három személyes, súlya 380 kg, a háromfázisú aszinkronmotor 50 lóerős és óránkénti 55 kilométeres sebességre képes. Akkumulátora másfél-két órás működést tesz lehetővé egy töltéssel.

A Nők a Balatonért Egyesület ugyanakkor petíciót fogalmazott meg „Nem kell a Balatonra se motorcsónak, se jetski, akármilyen motor hajtja is!” címmel - írja a SONLINE.

Azt szeretnék, hogy a Balaton maradjon családi paradicsom

Az aláírók a Balaton és a balatoni turizmus érdekében azt kérik a törvényalkotóktól, hogy módosítsák a Balaton-törvényt, egyértelművé téve, hogy a tavon a motorcsónak és a jetski használata tilos.

A tóparti önkormányzatokat tömörítő Balatoni Szövetség legutóbbi ülésén is felmerült, hogy módosítani kellene a vonatkozó jogszabályt, hogy a törvény az elektrojetre is vonatkozzon, de egyelőre még nincs hivatalos állásfoglalás.

Balassa Balázs, Szigliget polgármestere, a Balatoni Szövetség elnöke szerint az önkormányzatok többsége ellenzi az eszköz használatát.

Békés egymás mellett élés?

Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos is megszólalt a vitában. Mint mondta: semmiképpen sem fordulhat elő, hogy az elektrojetek a fürdőzést, strandolást zavarják. Az elektrojetek használatát az egész tavon nem lehet megengedni, ennek a strandok közelében biztonsági kockázatai is lennének, és a hullámverés is okozhat problémát – hangsúlyozta Révész Máriusz.

A kormánybiztos szerint ugyanakkor a Balaton elég nagy ahhoz, hogy legyenek olyan részei, amelyeket akár ki lehetne jelölni erre a célra.

Meg kell vizsgálni, hogy hol lehet olyan helyet találni, ahol az elektrojet megengedhető anélkül, hogy a fürdőzőket, vitorlásokat zavarná – tette hozzá Révész Máriusz.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás