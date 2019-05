Újabb fordulat a balatoni jetskizés ügyében

A 38 egyesületet tömörítő a Bakony-Balaton Horgász Szövetség több mint tízezer tag nevében hivatalosan is rögzítette, hogy minden formában elfogadhatatlannak tartja a motoros sporteszközök balatoni használatát - írja a balatontipp.hu.

A szervezett közleménye szerint, amelyet a küldöttgyűlésen fogadott el, egyhangúlag meghozott határozatban tiltakozik a jetskik működésének a Balaton teljes vízterületén vagy csak annak kijelölt részein történő esetleges engedélyezése ellen, legyen az akár hagyományos, akár elektromos meghajtású eszköz.

A szervezet ezzel csatlakozott azokhoz a civil és szakmai szervezetekhez, amelyek az elektromos jetskik balatoni használata ellen már kifejtették véleményüket. Mint az Infostart is megírta, nagy az aggodalom a Balaton körül, hogy a magyar fejlesztésű elektrojetek zavarják majd a strandolók nyugalmát. A tóról régóta ki vannak tiltva a motorcsónakok, illetve a belső égésű motorok által hajtott jetek, ám az elektromotorral szerelt járművek nem. Ebbe a résbe "robbannának" be az elektrojetek. A Balaton Fejlesztési Tanács és a Balatoni Szövetség is megszólalt már az ügyben, de egyelőre nem tiltják az elektromos eszközök használatát.

