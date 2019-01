Mindent elsöprő skandináv fölény a Bocuse dOr szakácsversenyen

A magyar csapat a 12. helyen, az erős középmezőnyben végzett. Pohner Ádámot Csillag Richárd commis segítette, coachként pedig Segal Viktor vett részt a munkában. A csapat elnöke ezúttal is Hamvas Zoltán, a Magyar Bocuse d'Or Akadémia elnöke volt.

A kedden és szerdán tartott döntőben összesen 24 nemzet csapata készíthette el fogásait. A magyar csapatot vezető Pohner Ádám séf a keddi napon versenyzett.

A legjobb hústál díját Finnország, a legjobb tányértémáért járó különdíjat Franciaország, a legjobb commis díját a dán csapat segítője kapta. Marokkó poszterét választották a legjobbnak.

A díjátadót Jerome Bocuse nyitotta meg, köszöntve a vendégeket, és hangsúlyozva, hogy az elmúlt napok méltó emléket állítottak édesapjának, Paul Bocuse-nak. A mesterszakácsról elnevezett szakácsviadal döntőjét minden második év januárjának végén rendezik meg Lyonban.

And the winner is... Team DENMARK! Congratulations to Kenneth Toft-Hansen, Christian Wellendorf Kleinertt and coach Rasmus Kofoed for their incredible work on the two Themes of this Finale! pic.twitter.com/BVgjOBWPJL