A budapesti éttermi foglalás sokszor már a repülőjegynél is sürgősebb

Legutóbb egy dán séf és csapata nyerte a Bocuse d'Or világversenyt a svéd és a norvég séf előtt. Az elmúlt évtizedben gasztronómiai értelemben elképesztő fejlődésen ment keresztül Skandinávia - mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Hamvas Zoltán, a Magyar Bocuse d'Or Akadémia elnöke.

"Rájöttek arra, hogy ha komoly turizmust akarnak építeni, akkor a gasztronómia komoly hívószó. Akik elindulnak a nagyvilágba, azoknak a harmadik legfontosabb szempont, hogy hol tudnak a legjobb gasztronómiai kínálatba belefutni. Skandináviában iszonyatos mértékben beállt azok mögé az állam, akik ezen dolgoznak" - említette. Egy magyar párhuzamról szólva elmondta,

sokaknak az éttermi foglalásuk is előbb van meg egy adott városban, mint a repülőjegyük.

A helyi jelleg és a közvetlen közelben megtermelt alapanyagok nagyon fontosak egy kiváló étterem számára - tette ehhez hozzá szolgáltatói oldalról Szulló Szabina, a Stand étterem séf-tulajdonosa.

"Mi úgy álmodunk meg étlapot, ételeket, hogy az alapanyag az első; ha van jó alapanyag, akkor tudunk jó ételt készíteni. De ahhoz, hogy igazán jó magyar alapanyagot találjunk, azért nekünk is sok mindent kell tennünk. Egyszerűbb lenne mondjuk egy francia beszállítónak egy Excell-táblában leadni a rendelést, az áru jövő csütörtökön itt is lenne. De el kell hinnünk, hogy mi is tudunk jót csinálni, rábírni a zöldség- és gyümölcstermelőket egy igényes munkára. Valahol el kell kezdeni."

A 2007-es megnyitásakor az Onyx étterem az alapanyagok 80 százalékát külföldről hozta be. Mára ez az arány 20 százalékra csökkent,

úgy, hogy sok alapanyag, például fűszerek vagy kakaó Magyarországon sosem lesz - tette hozzá Hamvas Zoltán.

Szerinte az elmúlt évtizedben egyfajta gasztronómiai forradalom zajlott le Magyarországon. "Ennek volt egy indikátora:

elindult egy generációváltás. Ma már ott tartunk, hogy az ország legjobb 20-25 éttermében azok a 25-40 éves séfek dolgoznak, akik már világot láttak, akik már sok tudást halmoztak fel."

Hamvas Zoltán hangsúlyozta, bátran kijelenthető, hogy Magyarország felkerült a világ gasztronómiai térképére, még úgy is, hogy számos nyugat-európai állam szerencsésebb történelmű a miénknél. A környező országok nagyvárosaihoz - Varsó, Prága, Pozsony, Zágráb - képest pedig szerinte igenis büszkeség, ahogyan állunk. Magyarország rendezett és nyert is Bocuse D'Or Európa-bajnkságot, a világdöntőn pedig különdíjat nyert egy magyar csapat.

"A régióban csak egy, budapesti étterem két Michelin-csillagos, és van még három egycsillagos éttermünk is. Nagyon jó az irány, most kell igazán gázt adni" - tette hozzá Hamvas Zoltán.

