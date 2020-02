Újabb családirtás, most Tatabányán gyilkolt egy férfi

A rendőrség közleménye szerint péntek délelőtt családi veszekedésről érkezett bejelentés, ezért a helyi rendőrök megjelentek a megadott tatabányai címen megállapították, hogy

a lakásban élő férfi megölte 9 és 7 éves gyermekét, majd önmagával is végzett.

A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság a történtek pontos körülményeit büntetőeljárás keretében vizsgálja. Az MTI információi szerint a bűncselekmény Tatabánya Bánhida városrészében, családi házas övezetben történt.

A Komárom-Esztergom megyei hírportál értesülése szerint a 40 éves apa egyedül volt otthon a gyerekekkel, és a szomszédságból értesítették a rendőrséget a veszekedés miatt. A hírportál arról is beszámolt, hogy a környéken élőket megrázta az eset. A családot nem ismerték jól, még abban is megoszlanak a vélemények, hogy albérlők, vagy tulajdonosok voltak-e. Az utcát, ahol a tragédia történt, lezárták, gyalogosan sem engednek be senkit, csak az ott lakókat

Tavaly decemberben történt egy ugyanilyen családi tragédia az országban, amikor megölte két gyermekét egy 35 éves férfi Győrben. A gyermekek láthatáson voltak az apjuknál, a 13 esztendős lányt és a 10 éves fiút megfojtotta a férfi, csak a legkisebb, 6 esztendős lányt hagyta életben, majd öngyilkos lett. Miután kiderült, hogy a férfi korábban erőszakos bűncselekményért ült, éppen a gyermekek anyját bántalmazta életveszélyesen, az igazságügyi miniszter a jogszabályok szigorítását kezdeményezte.