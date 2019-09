Súlyos hiányosságok a veronai buszbaleset büntetőperében

A 2017. január 20-án történt, tizenhét magyar életét követelő buszbaleset ügyében zajló olaszországi büntetőperben az első tárgyalási napot tavaly októberben tartották, aztán december közepén, majd március elsején ült össze a bíróság, a negyedik, mindössze kétórás tárgyalásra pénteken került sor.

Az eljárásnak hat vádlottja van, öten az autópálya biztonságáért felelő mérnökök, a hatodik pedig V. János, aki elvileg a baleset idején vezette a buszt. A magyar férfi eddig egyetlen veronai pernapon sem jelent meg, csak az ügyvédje képviseli, s noha korábban elismerte, hogy ő vezette a buszt, később azzal állt elő, hogy a balesetben életét veszítő váltótársa ült a kormánynál.

A 24.hu cikke szerint néhány szülő most elhunyt gyereke fotójával a pólóján jelent meg a tárgyaláson, ezzel tiltakozva, hogy a mai napig nincs felelőse a tragédiának. Kifogásolják, hogy két és fél évvel a baleset után még mindig csupán az adategyeztetésnél tart a bírósági procedúra.

Az Origo értesülései szerint a pénteki tárgyaláson egy olyan dokumentumot nyújtottak be, amellyel bizonyítani tudják, hogy a gyanúsított vezetett. További részletek azonban nem derültek ki, mert húsz perc után az újságírókat és a fotóriportereket kiküldte a bíró a teremből a sofőr ügyvédjének kérésére. A per csak jövőre folytatódik.

Az Index szerint az olaszországi per iratai között nem szerepel az a szakértői vélemény, amely szerint a magyar buszsofőr súlyos alvászavarban szenvedett. A magyar hatóságok az erről szóló igazságügyi orvosszakértői véleményt is kiküldték az olasz hatóságoknak, de a vádiratba még csak említés szintjén sem került be.

A hozzátartozók azt is kifogásolják, hogy a busz műszaki állapotát sem vizsgálták teljes körűen, a műszaki szakértői véleményben is szerepel, hogy a buszba pótüzemanyag-tartályt szereltek be, és a részecskeszűrőjét is engedély nélkül szerelték ki. El sem indulhatott volna, az engedély nélkül beszerelt pótüzemanyag-tartály és a kiszerelt részecskeszűrő miatt ugyanis közúti közlekedésre alkalmatlan volt.

2017. január 20-án egy magyar turistabusz gyulladt ki, a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulói egy franciaországi sítáborból jöttek hazafelé. A busz fékezés nélkül hajtott a szalagkorlátnak a Verona melletti A4-es autópályán, mielőtt az egyik felüljáró pillérének csapódott volna. Tizenheten vesztették életüket.