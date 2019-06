Újabb botrány a veronai buszbaleset ügyében

A veronai buszbalesetben elhunytak hozzátartozói nem várnak tovább, a saját pénzükön lefordíttatják a jegyzőkönyvet az olaszoknak, hogy ezt követően egy független szakértő felülvizsgálja a baleset körülményeit.

Mint az Infostart is megírta, nem halad a nyomozás, mert nem tisztázott, melyik sofőr vezette a buszt a tragédia idején. A magyar ügyészség európai nyomozási határozatot bocsátott ki márciusban az illetékes olasz hatóságokhoz ennek tisztázása érdekében, ám választ mind a mai napig nem kaptak. Az egyik áldozat édesapja most a Blikknek viszont azt mondta, egyértelmű, hogy melyik sofőr ült a volánnál, őt pedig már meg is vádolták.

Több dolog vár viszont még tisztázásra, mert szerinte minden rossz volt a buszon. A pluszbenzintartály nemcsak hogy nem lehetett volna ott, az elhelyezkedése, az anyagminősége, a rögzítése sem volt megfelelő, de a szakértői vélemény szerint ennek semmi köze a balesethez. A gyászoló édesapa azt is elmondta, hogy a hivatalos papírokból kiderült: a külföldről behozott busz fékrásegítő rendszerét nem azon a műszaki állomáson ellenőrizték, ahol volt olyan szoftver, amely erre képes lett volna.

Ezek miatt a szülők úgy döntöttek, hogy maguk fordíttatják le a papírokat 10 ezer eurós, azaz 3 millió forintos összegért. A busz engedélyt sem kaphatott volna, nem közlekedhetett volna, így érthetetlen, hogy a szakértők azt mondják, ezeknek nincs közük a balesethez.

A veronai balesetben 2017. január 20-án 17-en vesztették életüket – a Szinyei Merse Pál Gimnázium diákjai és kísérőik –, amikor az őket szállító autóbusz a sztráda melletti hídpillérnek csapódott, majd kiégett. Az olasz ügyészség hat ember ellen emelt vádat az üggyel kapcsolatban.

