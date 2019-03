Rengeteg következménye lett a veronai buszbalesetnek

Az osztálykirándulás szabályai 2019-ben is a 2018-ban hatályba lépett rendelethez alkalmazkodnak. Nemcsak a járműveknek, de a buszsofőröknek is kiváló „műszaki állapotban” kell lenniük: szakorvosi dokumentummal szükséges igazolniuk egészségi alkalmasságukat. Természetesen a belföldi buszos utazások esetében is alapvetés, hogy érdemes körültekintően eljárni, és a minőségen, biztonságon soha nem érdemes spórolni - írta a szon.hu.

– Mi, zrínyisek minden tanévben ősszel visszük osztálykirándulásokra a diákjainkat, így a vakáció előtti „utazási hajrá” minket nem érint. A tanulók, a tanárok és a szülők is tisztában vannak azzal, hogy a szigorítás értük, nem pedig ellenük született, ám a fokozott biztonsági előírások megteremtése és betartása, a szezonális kereslethez viszonyított alacsony járműkínálat a korábbinál jóval magasabb szolgáltatói díjakat eredményezett – mutatott rá Huszárné Kádár Ibolya, a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium intézményvezetője.

Az osztályfőnökök emelett egyre szívesebben élnek az igen költségtakarékos, úgynevezett „ingyenes vonatút” lehetőségével, tehát többek között olyan helyszínekre (például múzeumokba) viszik kirándulni a diákokat, ahol a célállomáson leigazolják a jelenlétüket, így visszaigényelhetik a menetdíjat – jegyezte meg az intézményvezető.

Szabályozás Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 27/2017. (X. 18.) számú rendelete szól a nevelési-oktatási intézmények által szervezett országhatárt átlépő autóbuszos kirándulások biztonságáról. Az osztalykirandulas.hu összegyűjtötte a legfontosabb szabályokat. A tanulókat, gyermekeket szállító autóbusz nemzetközi forgalomban 23:00 és 04:00 óra között nem közlekedhet,

kivéve, ha elháríthatatlan külső ok – így különösen közlekedési torlódás, közlekedésrendészeti hatósági intézkedés – miatt e tilalom nem tartható be.

A tanulókat, gyermekeket szállító autóbusznak meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 112/A. §-ában foglalt műszaki feltételeknek,

vagyis rendelkeznie kell digitális menetíró készülékkel és az autóbusz első forgalomba helyezésének évétől számított életkora nem haladhatja meg a 13 naptári évet.

Magyarország területén kívülre irányuló autóbuszos iskolai kirándulásra olyan szolgáltatóval köthető szerződés, amely vállalja és szakorvos által kiállított dokumentummal igazolja, hogy a kirándulás lebonyolításához a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet 1. melléklet 6. pont 6.2.1.1. alpontjában meghatározott betegséggel (obstruktív alvási apnoe, azaz elalvási szindróma) nem küzdő gépjárművezetőt biztosít.

Nyitókép: Pixabay