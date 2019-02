Andy Vajnának lesz még egy temetése

Andy Vajna fiát és a szüleit is Los Angelesben temették el, így – érthetően – ő arra is vágyott, hogy a szerettei mellett, a Westwood Village sírkertben leljen végső nyugalomra. A Blikk most a Hot! magazinra hivatkozva arról ír, hogy Andy Vajna földi maradványainak egy része a család mellé kerül majd, lehetőséget biztosítva arra, hogy amerikai barátai is elbúcsúzzanak tőle.

Sajtóértesülés szerint Vajna Tímea személyesen viszi ki Andy urnáját Los Angelesbe a február közepére tervezett búcsúztatóra, amelynek szervezésében férje kinti cégeinek alkalmazottai segítenek. A temetésen feltehetően nagyon sokan lesznek, Antonio Banderason kívül még rengeteg sztárt várnak. Úgy tudni, a családtagjai közül az özvegyet egyedül a nagymamája kíséri el.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős, 74 évesen, tragikus hirtelenséggel elhunyt kormánybiztost múlt csütörtökön helyezték végső nyugalomra a Fiumei úti sítkert 19-es parcellájában. A kormány a saját halottjának tekinti Andy Vajnát, a temetésről is gondoskodott. A gyászszertartás a család kérésére nem volt sajtónyilvános, de arról több helyen közöltek részleteket.

Arnold Schwarzenegger a szertartáson úgy fogalmazott:

"Nem vesztettük el Andyt. Olyan ez mint egy hajó. A hajó kifutott a kikötőből, nem látjuk már, de nem tűnt el. Szívünkben és lelkünkben örökké él Andy".

Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter szerint Andy Vajna szerelmes volt Magyarországba, és ez a szerelem egész életében arra ösztönözte, hogy megmaradjon magyarnak Hollywoodban is, és kivárja azt a pillanatot, amikor visszaadhat valamit abból, amit Magyarországtól kapott.

A Blikk szerint a temetést követően a résztvevők a Kempinski Hotelben emlékeztek meg Andy Vajnáról. Itt van a producer étterme, a Nobu. A toron részt vett Joe Eszterhas, a magyar származású forgatókönyvíró, az Elemi ösztön és a Szabadság, szerelem szerzője, valamint Paul Verhoven, az Emlékmás rendezője is.

Andy Vajna 2013. nyarán volt az InfoRádió Arénájának a vendége

A hazai filmgyártás felfuttatásáról szőtt terveiről beszélt. A filmipar megújításáért felelős kormánybiztos akkor azt mondta, bár az utóbbi években készültek forgatókönyvek, de mindegyikből hiányzott valami, ami miatt nem támogatta volna saját vagyonából.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán