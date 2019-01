Káposztásmegyerig érhet a 3-as metró - kormányinfó

Először is Gulyás szerint fejleszteni kell az orvosbéreket, akkor lehet beszélni arról, hogyan integrálható a magánegészségügy és a közpénzen finanszírozott egészségügy - Gulyás Gergely.

Gulyás Gergely: A főpolgármester a kormány átalakítási terveit komoly kritikával illette, ezért Fekete Péter és Tarlós István egyeztetni fog egy elfogadható megoldásról, ez néhány napon belül meg is születik. A főpolgármester ahhoz ragaszkodna, hogy mindenki több pénzt kapjon - jellemzően a fővárosi színházak. Gulyás szerint a támogatás felelőssége az Emmié és különösen is Fekete Péter államtitkáré. "A kulturális tao rendszerét mindenki kritizálta a visszaélési lehetőségek miatt. Majd miután megszüntettük, mindenki kritizálta a megszüntetést. A cél az az, hogy a kormány a 2017-es taopénzt eredményesebben adja oda támogatásként, visszaélések nélkül. Végleges döntés azonban nincs, főleg nem egyes intézményekre lebontva." Hogy a "kultúrharc" része lesz-e mindez, arról Gulyás azt mondta, "nem, mert nincs kultúrharc".

2019.01.24. 10:29

Budapesti tervek

- A cél, hogy az M3-as metró Káposztásmegyerig érjen, az ezzel kapcsolatos tervezést támogatja a kormány. - A Fővárosi Nagycirkusznak új, méltó helyet kell találni. Akár új épület is lehet, a Podmaniczky úton építhetnek új létesítményt. - A Hauszmann Terv keretei között helyreállítják a Külügyminisztérium régi épületét. - A Teleki-palotát is renoválják. A Várba egy év alatt csaknem 4 millióan érkeznek turistaként, ennél nagyságrendekkel is többen jöhetnek.