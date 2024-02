Orbán Viktor és a svéd kormányfő közös sajtótájékoztatója: "a magyar külpolitika alapja, hogy barátokat kell gyűjteni, ha ez nem is mindig látszik"

Orbán Viktor pénteken hivatalában fogadta az egy napra Budapestre látogató Ulf Kristersson svéd miniszterelnököt.

Ismert, ez a látogatás

előzi meg a Svédország NATO-csatlakozását támogató jövő heti magyar parlamenti döntést

tárja fel a két ország közti kapcsolatokat terhelő korábbi nézeteltéréseket

hoz hadiipari megállapodásokat Svédország és Magyarország között.

A találkozót követő sajtótájékoztató épp a hadiipari szerződések aláírása vezette fel.

A tájékoztatón Orbán Viktor arról beszélt, "rendkívül izgalmas és eredményes megbeszélésen vagyunk túl, (...) nevezhetjük bizalom-újraépítési folyamatnak is azt, amin túl vagyunk".

"A magyar külpolitika alapja, hogy barátokat kell gyűjteni, ha ez nem is mindig látszik" - jelentette ki. Megerősítette, vannak különbségek is, de ilyenkor tiszteletben kell tartani a másik fél álláspontját.

Felidézte, hogy amikor az EU-hoz csatlakozott Magyarország, Svédország döntő partner volt, az idő tájt nem volt egyértelmű, hogy gyorsan kell csatlakozniuk a hazánkkal együtt csatlakozó országoknak, "az áttörést is a svédek érték el" - idézte fel "a bizalom egyik fontos emlékét" Orbán Viktor.

Elmondta azt is, minden évben növekszik az országok közti kereskedelmi forgalom, 2010 óta a volumen megduplázódott, és energetikai együttműködés is van, svéd szereplő is van Paks 2-ben, és 70 ezer svéd turista is érkezett tavaly Magyarországra.

Orbán Viktor ezután ezredfordulós emlékeiről beszélt: akkortájt döntött az első Orbán-kormány arról, hogy a svéd Gripenekre építi az ország önálló légvédelmét. Ezek a szerződések mivel mostanra kifutnak, újakra van szükség, és

négy új Gripen vadászbombázó repülőgépet vesz a magyar állam Svédországtól, ezeket pedig a nemzetközi kötelékekbe is ajánlja majd. Meghosszabbodik a logisztikai szerződés, illetve kiegészül kiképzési szerződéssel is.

Uniós ügyekről is egyeztettek - folytatta Orbán Viktor -, különös tekintettel arra, hogy Svédország 2023-ban, Magyarország 2024-ben soros elnöke az EU-nak.

Ígérte: a magyar parlament hétfőn összeül, és "a szükséges döntéseket meghozza" - célzott arra, hogy hétfőn szavaz a parlament Svédország NATO-csatlakozásának támogatásáról.

Ulf Kristersson nyilatkozatában dicsérte Budapest szépségét, és jelezte, valóban megnyitották a két ország együttműködését. Megerősítette, megállapodtak a Gripen-együttműködés folytatásáról, valamint üdvözölte is azt. Fontosnak nevezte és nagyra értékelte Magyarország hozzájárulását a balti légtérvédelemhez.

"Örülök, hogy még több Gripen fogja szelni az európai égboltot" - mondta Ulf Kristersson.

Mély benyomást tett rá Magyarország tudományos-innovációs tevékenysége, külön kiemelte a két friss magyar Nobel-díjast, akik Stockholmban vehették át elismerésüket a Svéd Királyi Akadémián.

"Nem értünk egyet mindenben" - folytatta, "de abban igen, hogy erősebb együttműködésre van szükség, a két ország kapcsolata már több mint száz éves. Hamarosan mindketten tagjai leszünk a NATO-nak, amit nagyon köszönönk, és a meghívást is" - zárta angol szavait Ulf Kristersson, aki svédül folytatta beszédét.

Elmondta,

korábban 14 gépet lízingelt Magyarország, ezek 2026-ban magyar tulajdonba is kerülnek a 4 újonnan vásárolt gép mellett.

A versenyképesség és a belső piac területén tovább folytatódik az együttműködés.

"Természetesen nem érthetünk mindenben egyet, de arra koncentrálunk, amiben együtt tudunk működni" - jegyezte meg még.

Kérdések - válaszok

- Hogyan tudják a kritikus hang mellett megtartani az együttműködést?

Orbán Viktor: - NATO-tagként életünket adjuk egymásért. Újjáépítjük azt a bizalmat, ami korábban megvolt, de mára megkopott egy kicsit. Nem kell mindenben egyetértenünk, de azt kell mondanunk, hogy van egy kölcsönös bizalom az együttműködésben. Ez nem egy üzleti megállapotás, nem Gripenek a NATO-tagságért, nem helyes így látni. Szoros együttműködés jött létre 2000-2001-ben, hosszabb történet ez, mint Svédország NATO-csatlakozási szándéka. De megállapodásokat kötni erősíti a kapcsolatot. Jó barátok, jó szövetségesek tudunk lenni. Nem csupán elégedett vagyok az eredménnyel, minden egyes lépését élveztem a bizalomépítésnek a két fél között.

Ulf Kristersson: - Amikor az ember beadja a kérvényét a NATO-csatlakozásra, tudnia kell, hogy ehhez minden nemzeti parlamentnek hozzá kell járulnia. Tiszteletben tartjuk, hogy ez valakinek gyorsabban, valakinek lassabban megy. A magyarok magyar döntést hoznak. Tiszteletben tartjuk egymás különbözőségeit, és így kapcsolódni egymáshoz. Küzdeni fogunk egymásért egy veszélyes időszakban.

- Lehet-e tudni, hogy mikor érkeznek az új Gripenek Magyarországra? Mit jelent a részletes megállapodás?

Orbán Viktor: - Több elemből álló együttműködésről van szó, amelynek részleteiről a HM ad majd tájékoztatást. Mi eddig gépeket lízingeltünk, a szerződések pedig kifutnak.

Cikkünk frissül.