Delegációt küld Svédországba és Finnországba a Fidesz frakció a két ország NATO csatlakozása ügyében- a nap hírei

Delegációt küld Svédországba és Finnországba az Országgyűlés, miután a Fidesz-frakció megosztott a két ország NATO csatlakozása ügyében – közölte a nagyobbik kormánypárt képviselőcsoportjának vezetője. Kocsis Máté ugyanakkor hangsúlyozta: Orbán Viktor kormányfő azt kérte a frakcióktól, támogassák a ratifikációt. A csatlakozás kérdése a jövő héten kerülhet a parlament napirendjére. A Fidesz és a KDNP frakciója hétpontos politikai nyilatkozatot is beterjeszt az Országgyűlésnek a háború ügyében. A pontok között a béke melletti elkötelezettség, az orosz katonai agresszió elítélése és Ukrajna önvédelemhez való joga is szerepel.

Az emberéletek megmentésére és a béketeremtésre kérte a világ vezetőit az ukrajnai háború évfordulója előtt egy nappal New Yorkban a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter az ENSZ-közgyűlés rendkívüli ülésén megismételte: a fegyverszállítások és a szankciók csak hozzájárulnak a háború meghosszabbításához. Azt szorgalmazta, hogy az Egyesült Államok és Oroszország mihamarabb kezdjen tárgyalásokat az ENSZ keretein belül.

Oroszország idén tovább fejleszti nukleáris triádját - jelentette ki az orosz elnök a haza védelmezőjének ünnepe alkalmából. Vlagyimir Putyin szerint a korszerű, hatékony hadsereg és haditengerészet Oroszország biztonságának és szuverenitásának, stabil fejlődésének és jövőjének záloga, ezért Moszkva továbbra is prioritásként fogja kezelni a védelmi képességek megerősítését. Hozzátette: Oroszország a valós harci tapasztalatokból kiindulva fejleszti fegyveres erőinek valamennyi összetevőjét.

Kamatsapka bevezetését javasolja az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége azoknál a hiteleknél, amelyeket új lakások építésére vagy ingatlanok felújítására költenének. Koji László, a szervezet elnöke az InfoRádióban úgy fogalmazott: erre azért lenne szükség, hogy az építőipar elkerülje a visszaesést. Szerinte az idén és jövőre akár a felére is csökkenhet az átadott, új építésű lakások száma. Az ÉVOSZ elnöke hozzátette: a vásárlók és az ingatlanfejlesztők is kivárnak, mivel 2022-ben rendkívül magas, 26-27 százalékos volt az áremelkedés.

Létrejött a bérmegállapodás a Budapesti Közműveknél. A dolgozók januárig visszamenőleg 16 százalékos alapbéremelést kapnak. Az érdekképviseletek és a menedzsment aláírta a csaknem 4800 fős, teljes munkavállalói állományára vonatkozó egyezséget.

Tavaly decemberben 581 ezer 900 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete, a nettó átlagkereset 400.300 forint volt. A nettó átlagkereset 18,7 százalékkal magasabb volt, mint egy évvel korábban - közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A medián érték nettó 280. 600 forint volt 2022 éves átlagában. A Portfolio elemzésében megjegyzi, hogy decemberre az infláció évtizedek óta nem látott magasságba került, így a dolgozók reálbére az év utolsó hónapjában 5 százalékkal esett vissza.

Március 16-ától ismét sztrájkot hirdetnek a pedagógus szakszervezetek a közoktatásban és a szakképzésben is. A Pedagógusok Szakszervezete elnöke az InfoRádiónak azt mondta: március 16-án lesz egy éve, hogy az érdekképviseletek meghirdették a határozatlan idejű sztrájkot, de még mindig nem oldódtak meg azok a problémák, amelyekért felemelték a hangukat. Szabó Zsuzsa hozzátette: a közoktatásban március 16-ára és 17-ére hirdetnek munkabeszüntetést. Március 14-én és 15-én figyelemfelhívó akciók is lesznek az Andrássy úton, illetve tüntetés is lesz a fővárosban.

Nem ismerte el bűnösségét a bíróságon a korrupciós ügyben Völner Pál. A volt igazságügyi államtitkár azt mondta, nem fogadott el pénzt a végrehajtói kamarát vezető Schadl Györgytől, és nem nyújtott jogosulatlan segítséget neki. Völner Pál ügyvédje szerint a volt államtitkárt már akkor is lehallgatták, amikor még mentelmi joga volt, ez pedig szerinte súlyosan törvénytelen. A vádirat szerint Völner Pál az igazságügyi minisztérium államtitkáraként több részletben 83 millió forintot kapott Schadl Györgytől, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökétől, hogy konkrét személyeket nevezzenek ki végrehajtónak. Az ügyben hat végrehajtó már beismerte a bűnösségét.

Húsvét után érkezik Ferenc pápa Magyarországra - erősítették meg az erről szóló értesülést a Fidesz és a KDNP Balatonfüredre kihelyezett frakcióülésén. A frakcióvezetők a katolikus.ma kérdésére válaszolva elmondták: a katolikus egyházfő április végén érkezhet Magyarországra. A pápalátogatás programja még nem végleges, de a katolikus portál úgy értesült, hogy Ferenc pápa szentmisét mutat be a Szent István-bazilikában, felkeres egy Mária-kegyhelyet és ellátogat Szegedre.

Elhunyt Dunai Tamás. A Jászai Mari-díjas színművészt otthonában, tragikus hirtelenséggel érte a halál. 73 éves volt. Dunai Tamás 1976-ban került a Madách Színházba, ahol 1992-ig játszott, az utóbbi években pedig a kecskeméti Katona József Nemzeti Színház állandó fellépőjeként láthatta a közönség. Pályája csaknem 50 éve alatt száznál több emlékezetes színházi szerep, több tucat film- és televíziós szerep megformálása kötődik nevéhez. Dunai Tamást tavaly a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjává választották.