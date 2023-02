Ingatlanhitelek: kamatsapkát javasol az ÉVOSZ

A vásárlók is és az ingatlanfejlesztők is kivárnak, mivel 2022-ben rendkívül magas, 26-27 százalékos volt az áremelkedés – mondta Koji Lászó az InfoRádióban.

Az ÉVOSZ elnöke szerint a kivárás másik oka az, hogy a kamatok is nagyon magasak. Koji László őgy véli, öt százalék körül van az a kamat, amelyen még a lakosság felvesz hitelt, hogy a saját forrásait kiegészítse, és ettől most nagyon messze vagyunk. Ezért az ÉVOSZ szorgalmazza a kormánynál és aMagyar Nemzeti Banknál, hogy vezessenek be kamatsapkát az építéshez vagy felújításhoz köthető hitelek esetében.

"Erre mindenképpen szükség lenne, ha el akarjuk kerülni az építőipar visszaesését. Különben 2023-24 akár a felére is csökkenhet az átadott, új építésű lakások száma" – figyelmeztetett az ÉVOSZ elnöke.

Mint mondta: 2022-ben 20 540 új lakás épült, ami 3,2 százalékkal több, mint 2021-ben. A kiadott építési engedélyek száma harmincötezer volt, ez pedig 17 százalékos emelkedést jelent egy év alatt.

Az ÉVOSZ elnöke arról is beszélt, hogy a két számjegyű kamatok mellett a lakásépítéssel foglalkozó cégek is sokkal nehezebben tudják előfinanszírozni a munkájukat, hiszen nekik is nagyon megdrágult a pénzhez jutás.

