Varga Judit: Brüsszeli bohózattal indult a hétfő

Az Európai Parlament PEGA-bizottsága az állítólag az újságírókat, a civil társadalom képviselőit és ellenzékieket célzó, a kémszoftver használatával kapcsolatos állítások hátterét igyekszik feltárni - közölte korábban az Európai Parlament sajtóattaséja.

Kétnapos látogatásuk során a képviselők az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága tagjaival, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága elnökével, dr. Péterfalvi Attilával, újságírókkal és civil szervezetek képviselőivel találkoznak.

Varga Judit igazságügyi miniszter a bizottság érkezésére Facebook-posztban reagált, azt írva, hogy "a küldöttség az európai baloldal politikai céljait szolgálja", és bár tőle is találkozót kértek, visszautasította azt. Az európai uniós ügyekért is felelős tárcavezető posztjában rámutatott: "az Európai Unió működéséről szóló szerződés 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban a nemzetbiztonság továbbra is kizárólagosan a tagállamok hatáskörébe tartozik. A PEGA-bizottság mandátuma azonban veszélyesen túlterjeszkedik az uniós és az intézményi hatáskörökön, ezt az Európai Bizottság vonatkozó nyilatkozatai is megerősítik."

Közölte továbbá, hogy a magyar kormány ellenzi az ilyen jellegű gyakorlatokat, ezért a jogállamiság védelme érdekében nem járul hozzá a PEGA-bizottsággal való együttműködéshez. "Nem kívánunk asszisztálni a magyar és európai baloldal Soros-dollárokból támogatott performanszához" - írta.

Nyitókép: MTI/EPA/Stephanie Lecocq