Kocsis Máté: legyen nyilvános, hogy kik finanszírozták a baloldalt

Kocsis Máté ezt az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának ülésén javasolta. Facebook-oldalán pedig arról írt, hogy a bizottság ülésén megtették első jelentésüket a magyar titkosszolgálatok vezetői a baloldali pártok külföldi finanszírozásával kapcsolatban.

Az ügyben megismert tények megdöbbentőek, a helyzet sokkal súlyosabb, mint ahogy azt az eddigi nyilatkozatokból gondolni lehetett - hangsúlyozta.

"A titkosszolgálati anyag minősítése 2051-ig titkos, azonban a bizottság mai ülésén kezdeményeztem ennek feloldását,

hiszen az ország szuverenitását súlyosan sértő cselekményekről és tranzakciókról van szó, melyekről joga van tudni a teljes magyar nyilvánosságnak" - tette hozzá.

Megjegyezte: reméli - az ügy súlyára tekintettel -, hogy ennek nem lesz akadálya, és azt is, hogy a baloldali pártok sem ellenzik mindezt. A politikus azt is közölte: a megismert információkból kiindulva nyilvánvaló, hogy az elemző-értékelő munka következő időszakos jelentése is olyan tényeket hoz majd a felszínre, amelyek "segítenek majd tisztán látni a rendszerváltozás óta eltelt három évtized legsúlyosabb botrányát, annak személyi és szervezeti összefonódásait".

Márki-Zay Péter a poszt alatt hozzászólásban reagált a frakcióvezető kezdeményezésére: „Remélem, nem csak blöffnek szánják és valóban nyilvánosságra hozzák a jelentést. Így végre kiderül, hogy az egész amit művelnek az a szokásos lejáratókampányuk része. Mi biztosak vagyunk benne, hogy a jogszabályoknak megfelelően jártunk el, továbbá pedig eddig sem titkolóztunk, ezért is hoztuk nyilvánosságra a teljes elszámolásunkat. Kérem, hogy emellett hozzák nyilvánosságra az ügynökaktákat, a Pegasus ügyről készült jelentéseket, a Paks 2 szerződéseit és oldják fel a titkosítást a Budapest-Belgrád vasútvonal és a kínai hitelről szóló titkosításokat is.”

