A szél már megpihent, a katasztrófavédők azonban még mindig nem - a napi hírei

Mostanra már a viharos szél miatt kiadott másodfokú riasztásokat is visszavonta az Országos Meteorológiai Szolgálat. A meteorológia a veszélyjelzésben azt írta, hogy az északnyugati, északi szél fokozatosan veszít az erejéből, de estig még több helyen várható óránkénti 70-80 kilométeresnél erősebb széllökés. Egy-egy erősebb széllökés még a Dunántúli-középhegységben, a Balaton térségében és a Mecsek környékén lehet az esti órákban. Vasárnap már jóval kedvezőbb szélviszonyokra számíthatunk.

Még várhatóan a késő esti órákban is tartani fog a viharkárok felszámolása. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jelezte, hogy a viharkárok miatti beavatkozások száma a harmad- és másodfokú riasztások megszűnése után sem csökkent: országszerte mintegy 1200 helyszínen dolgoznak a katasztrófavédők. A legtöbb esetben még mindig úttestre, épületekre, járművekre dőlt fák, leszakadt vezetékek, megbontott háztetők adnak munkát a szakembereknek, de a vasúti forgalmat is akadályozták a viharkárok.

Kormányzati ciklusokon átívelő egészségügyi stratégia kialakítását követeli a Magyar Orvosi Kamara. Ennek kikényszerítésére pedig nyomásgyakorló eszközök bevetésére kérik az orvosokat a MOK vezetői. A szervezet rendkívüli küldöttgyűlése után Álmos Péter alelnök közölte, hogy "tűzoltó jellegű" javaslatuk, hogy visszamenőlegesen, januártól kapjanak béremelést az egészségügyi szakdolgozók. A háziorvosok képviselői letétbe helyezik feladatellátási szerződésük felmondását, illetve elzárkóznak az új ügyeleti szerződésük aláírásától, míg a szakellátásban dolgozó orvosok az önként vállalt többletmunkára vonatkozó szerződésük felmondását helyezik letétbe a nyomásgyakorlás részeként.

Magyarország már 10 éve harcol az erősebb határokért – írta a Twitteren a miniszterelnök. Orbán Viktor ezzel az Európai Bizottság elnökének bejelentésére reagált. Ursula von der Leyen az uniós parlament brüsszeli ülésén a bolgár-török határ megerősítését nevezte az unió legsürgetőbb feladatának. Azt mondta, hogy a migráció európai probléma, amelyet európai eszközökkel kell megoldani. Hozzátette: az unió drónokkal, radarokkal és egyéb megfigyelő berendezésekkel erősíti a bolgár határőrizetet. Növelni akarják továbbá a közös európai határőrizeti szervezet, a FRONTEX egységeinek jelenlétét is Bulgáriában. Manferd Weber az Európai Néppárt parlamenti csoportjának vezetője azt mondta: kivételes esetekben kerítésekre is szükség van és ezt az uniónak finanszíroznia kell.

Vasárnap életbe lép az újabb brüsszeli szankció, amely értelmében nem engedélyezett az orosz eredetű feldolgozott kőolajtermékek behozatala és reexportja a kontinensen. Az Energiaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint Magyarországon a kormány által kiharcolt mentességen túl több forrás is erősíti az ellátás biztonságát, de az újabb korlátozás európai piacon várható következményei hosszabb távon Magyarországra is kihathatnak. Európában akár dízelhiány és az olajtermékek drágulása is várható, hiszen az unió gázolajszükségletének felét eddig orosz források biztosították.

Pénteken is több mint 10 ezer menekült érkezett Ukrajnából Magyarországra. Több mint 5 ezren az ukrán-magyar és majdnem ugyanennyien a román-magyar határszakaszon léptek be az ország területére. A rendőrség 78 embernek állított ki 30 napig érvényes ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást. 95 ember, köztük 33 gyermek vonattal érkezett Budapestre.

Kölcsönösen előnyös együttműködésre törekszik az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás területén Magyarország és Szlovénia. A két ország fontosnak tartja az állategészségügyi megelőző lépések összehangolását is - jelentette ki az agrárminiszter a Vas megyei Felsőszölnökön. Nagy István a szlovén mezőgazdasági, erdészeti és élelmezési miniszter jelenlétében arról is szólt, hogy Magyarország 2030-ig 23-ról 27 százalékra kívánja növelni az ország fával borított területeinek arányát, amihez a szlovén erdészeti szakemberek segítségére is igényt tart.

Megnyílt a Mol első lengyelországi töltőállomása a Krakkót és Varsót összekötő gyorsforgalmi út mellett. A magyar vállalat tavaly decemberben 417 kutat vásárolt meg a PKN Orlen lengyel állami energiavállalattól. Ezek a Lotos egykori kútjai voltak, amelyeknek a megvásárlását azzal a feltétellel engedélyezte az unió az Orlennek, ha értékesíti a hálózat egy részét. A lengyel ellenzéki pártok igyekeztek megakadályozni ezt a tranzakciót a Mol vélt orosz kötődése miatt.

Újabb kínai léggömböt észlelt az amerikai védelmi minisztérium, ezúttal Latin-Amerika felett. Az eset újabb fordulatot jelent a Washington és Peking közötti feszültséget okozó ügyben, amely miatt Antony Blinken amerikai külügyminiszter pénteken elhalasztotta kínai látogatását. Az első léggömb észlelése után a kínai hatóságok sajnálkozásukat fejezték ki a szerintük akaratlan behatolás miatt, Washington azonban elfogadhatatlannak tartotta a történteket. A Pentagon közölte: nincs kétsége a léggömb kínai eredete és kémkedési célú felhasználásával kapcsolatban.

A tárlat utolsó hétvégéin hosszabb nyitvatartással várják a látogatókat a Szépművészeti Múzeum El Greco-kiállításán. Holnap (vas) egy órával korábban, 10 óra helyett 9 órakor nyit a Szépművészeti Múzeum és este 7 óráig látható a kiállítás. A záró hétvégén, február 18-án és 19-én pedig 9 órától 20 óráig várják a tárlatra látogatókat