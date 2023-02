Orbán Viktor: már megint a magyaroknak volt igaza

Orbán Viktor a Twitteren kommentálta Ursula von der Leyennek az kijelentését, hogy az unió jelenleg legégetőbb gondjai a bolgár-török határszakaszon vannak.

Az Európai Bizottság elnöke az uniós parlamet brüsszeli ülésén a legsürgetőbb feladatnak nevezte a bolgár-török határ megerősítését.

– mondta von der Leyen. Hozzátette, hogy az unió drónokkal, radarokkal és egyéb megfigyelő berendezésekkel fogja erősíteni a bolgár határőrizetet, hasonlóan ahhoz, ahogy korábban a spanyol, a román és a lengyel határok esetében is tette. Közölte: a közös európai határőrizeti szervezet, a FRONTEX egységeinek jelenlétét is növelni kívánják Bulgáriában.

Ugyanakkor Manferd Weber az Európai Néppárt parmaneti csoportjának vezetője kijelentette:

Ezekre a kijelentésekre válaszolta Orbán Viktor:

"Kedves von der Leyen, kedves Manfred Weber, üdv a klubban! Mi már tíz éve harcolunk az erősebb határokért. Végül beigazolódott, hogy nekünk magyaroknak mindvégig igazunk volt. Védjük meg Európát!

Finally! Dear @vonderleyen, dear @ManfredWeber, welcome to the club! We’ve been fighting for stronger borders for 10 years. As it turned out we Hungarians have been right all along. Let’s defend Europe! #borderprotection #migration https://t.co/0rTFl67K6P — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 3, 2023