Közzétette véleményét a jövő évi büdzséről a Költségvetési Tanács - a nap hírei

Jövőre fennmarad a rezsicsökkentés rendszere, 15 százalékkal emelkednek a nyugdíjak, folytatódik a családok támogatása, de korábban tervezettnél magasabb lesz a hiány és az ideinél alacsonyabb a növekedés. Ez derül ki abból a dokumentumból, amelyben a Költségvetési Tanács értékelte a költségvetés módosításának tervezetét. A közfeladatot ellátó intézmények megugró energiaköltségeit részlegesen kompenzálja az az állam. Szintén a Rezsivédelmi Alapból fizeti ki az állam a versenyszektornak járó energiakrízis miatti mentőprogramok kiadásait, összesen 279 milliárd forint összegben betervezve.

Jövőre is támogatja a kormány a kis- és közepes vállalatokat - hangsúlyozta a gazdaságfejlesztési miniszter. Nagy Márton a kormány Facebook-oldalán úgy fogalmazott: a stabil gazdasághoz jól működő vállalkozásokra van szükség. Ismét úgy vélte: a brüsszeli szankciók miatt az energiaárak, az alapanyagárak és az infláció is az egekben vannak, mindezek pedig soha nem látott nehézségek elé állították a vállalkozásokat. Az igazi megoldást szerinte a béke és a káros szankciók megszüntetése jelenti.

A turisztikai szolgáltatók is pályázhatnak már energiaköltség- és beruházás támogatásra. A kormány kiterjesztette erre az ágazatra is a korábban 150 milliárd forintos kerettel meghirdetett Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási programot. Erre 16 ezer vendéglátóegység és 4.500 szálláshely jelentkezhet.

Az elmúlt hetekben 8-10 ezren is köthettek új nyugdíjbiztosítási szerződést a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének becslése szerint. A szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az erre az évre járó, maximum 130 ezer forintos adókedvezmény csak akkor igényelhető, ha a kedvezmény alapjául szolgáló összeg december 31-ig be is érkezik a biztosítónál vezetett számlára. Ehhez éves szinten 650 ezer forintot kellene befizetni, de az éves befizetések átlaga ennél jelentősen kisebb: tavaly év végén 277 ezer forint volt. 2022 harmadik negyedévének végére a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján már csaknem 440 ezer olyan folyamatos díjas szerződést tartottak nyilván, amelyre adókedvezmény érvényesíthető.

Piaci becslések szerint csaknem 100 ezer gépjárműtulajdonos mondta fel december elsejéig az év végén lejáró kötelező biztosítását. Nekik december 31-e éjfélig kell új biztosítási szerződést kötniük. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége közleményében hangsúlyozta: aki az új szerződés megkötését elmulasztja, már január elsejétől fedezet nélkül marad. Ezzel súlyos kockázatot vállal, emellett a normál díj többszörösét lesz kénytelen utólag megfizetni a fedezetlenségi díjra vonatkozó szabályok szerint. Az első díjrészlet befizetésére a szerződést váltó autósoknak március elsejéig van lehetőségük. A biztosítójuknál maradó ügyfeleknek a normál rend szerint, legkésőbb január végéig kell rendezniük a biztosítás díját.

Az elmúlt 3 nap alatt 368 segélyhívást kapott a katasztrófavédelem. Szenteste 129, karácsony első napján 133, karácsony második napján pedig 106 tűzoltói beavatkozásra volt szükség. A 3 nap alatt 99 esetben tűz miatt, 269 alkalommal pedig műszaki mentést igénylő balesetek miatt hívták a tűzoltókat. Összesen 70 lakástűz volt. Egy ember lakástűzben, ketten pedig szén-monoxid-mérgezésben vesztették életüket hétfőn. --- Karácsonykor 2 ezer tűzoltó volt szolgálatban és 500 jármű állt készenlétben.

December 31-én este 6 órától január 1-jén reggel 6 óráig használhatók fel a szilveszteri tűzijátékok, de petárdázni továbbra is szigorúan tilos. A fel nem használt, hibás vagy lejárt szavatosságú terméket szilveszter után öt napon belül vissza kell vinni a forgalmazónak, aki köteles azt térítésmentesen visszavenni. Aki petárdázik, szabálysértést követ el, ami 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

A tavalyinál nagyobb forgalomra számíthatnak szilveszterkor a hazai szálláshelyek. A Magyar Turisztikai Ügyökség közleménye szerint országszerte már 225 ezer előfoglalás érkezett a szálláshely-szolgáltatókhoz az év utolsó hétvégéjére. Budapestre csaknem háromszor annyi belföldi foglalás érkezett idén, mint amennyi vendégéjszakát eltöltöttek tavaly a látogatók. A várhatóan fővárosban szilveszterező külföldi turisták vendégéjszakáinak száma pedig még a hazai látogatókét is kétszer felülmúlja. A vidéki szálláshelyeken ugyanakkor a hazai vendégek lesznek többségben az év utolsó napjaiban. Továbbra is a Balaton a legnépszerűbb úti cél, az utazók több mint 31 százaléka búcsúztatja majd ott az óévet.

Oroszország nem ad el olajat az Európai Unió és a G7 csoport által meghatározott plafonáron – erről írt alá rendeletet az orosz elnök. Orosz kőolaj és kőolajtermékek szállítása az árplafont bevezető országokba kizárólag az orosz elnök külön döntése alapján lesz lehetséges. Az orosz rendelet február 1-jén lép hatályba és 2023. július 1-jéig érvényes.