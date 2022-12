Ursula von der Leyen szerint az EU-ban jövőre gáz hiány is lehet - a nap hírei

A magyar helyreállítási terv kérdése is napirendre kerül az uniós tagállamok most kezdődő nagyköveti ülésén. Ezután egy másik ülésen döntenek majd a Magyarországnak szánt kohéziós források esetleges felfüggesztéséről. Az Európai Bizottság a Tanács kérésére múlt pénteken elkészítette a friss magyar fejleményeket is figyelembe vevő értékelését. Eszerint a 13-ból csak 1 feltételt teljesített a kormány, ezért a testület továbbra is 7,5 milliárd eurónyi, vagy akár 11,4 milliárd eurónyi uniós forrás felfüggesztését javasolja a problémás ügyek rendezéséig.

Az Oroszország elleni újabb szankciós csomagban nem lesznek az energiaszektort érintő intézkedések, valamint a szolgáltatásnyújtási tilalom alól is kivételt kap a nukleáris energia– közölte a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. Josep Borrell külügyi biztos arra számít, hogy napokon belül megállapodás születhet a kilencedik szankciós csomagról.

Az Európai Unió energiaellátása idén télen biztosított, jövőre azonban akár 30 milliárd köbméter gáz hiányával is számolni kell - jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen a Nemzetközi Energiaügynökség adataira hivatkozva azt mondta: az Európai Unió jövőre akkor szembesülhet gázhiánnyal, ha Oroszország tovább csökkenti a szállítást.

Itthon újabb két bank függeszti fel az otthonfelújítási hitelt. Az OTP december 10-től, a Raiffeisen Bank pedig december 13-tól nem értékesíti ezt a támogatott hitelformát. Így az UniCredit Bankkal együtt már három bank nem fogad be igénylést – írja a Bankmonitor. Egyelőre nincs információ arról, hogy a kormány meghosszabbítaná az otthonfelújítási támogatást és az ahhoz kapcsolódó hitelt 2023-ra.

Megtartotta első ülését a Nemzeti Energiaügyi Kerekasztal, amelynek résztvevői 2023 elejére innovatív szakpolitikai javaslatokat dolgoznak ki, hogy az önkormányzatok versenyképesebben kerüljenek ki a mostani nehéz időszakból. Közleményükben azt írták: az infláció, a növekvő és rendkívül ingadozó rezsiárak, az energiaellátás bizonytalanságai minden települést, önkormányzati szolgáltatást és intézményt olyan helyzetbe hoztak, amelyben a működőképesség megőrzése is bizonytalanná vált.

Megkezdődött a szociális tűzifa kiszállítása – jelentette be a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára a Pest megyei Csörögön. Dukai Miklós elmondta: az idén is 5 milliárd forintot biztosít az állam a szociálistűzifa-programra.

Az ország vízkészletet mindenképpen növelni kell, erre az idei aszály is rámutatott - jelentette ki az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója. Láng István az Inforádió Aréna című műsorában hangsúlyozta: a Tisza mentén 220 millió köbméter hiányzik a talajvízkészletből, mert Kisköre alatt süllyed a meder, és elszívja a vizet a talajból. Megoldást jelenthet több fenékküszöb, vagy egy vízlépcső Csongrádnál, amelynek visszaduzzasztó hatása van, de a döntést befolyásolja, hogy cél-e a hajózhatóság vagy az energiatermelés.

Januártól még NEM lesz egységes menetrend és tarifarendszer, mindkettőt fokozatosan lehet majd bevezetni – egyebek mellett erről beszélt az építési és közlekedési miniszter a gazdasági bizottságban. Lázár János azt mondta, ennek első eleme egy országos bérlet lehet, ami minden tömegközlekedési eszközön használható. A miniszter azt hangsúlyozta, hogy mivel a magyar társadalom legalább 70 százaléka ingázásra kényszerül, a kormány feladata az, hogy ezt megkönnyítse, megpróbálják könnyebbé tenni a járási központok és Budapest megközelítését.

Nemzeti oktatási kerekasztal azonnali összehívását kérte a Pedagógusok Szakszervezete a kormánytól. Az érdekképviselet elnöke az InfoRádióban elmondta: az ágazat hosszú évek alatt kialakult súlyos válságát csak nemzeti egyetértéssel lehet megoldani. Szabó Zsuzsa hozzátette: a kerekasztal főként szakmai kérdéseket vitatna meg.

Befagyasztották az Európai Parlament korrupcióval gyanúsított alelnöke, Eva Kaili vagyonát a görög hatóságok. Az intézkedés a görög szocialista EP képviselő mellett rokonaira is vonatkozik. A vád szerint a 44 éves politikus kenőpénzt fogadott el katari vezetőktől. A belga ügyészség szerint Katar komoly összegekkel és értékes ajándékokkal próbálta lefizetni az uniós parlament több magas rangú tagját, hogy számára kedvező döntések szülessenek az uniós törvényhozásban.

Előrelépés történt a lengyel uniós pénzek ügyében. Az Európai Bizottság jóváhagyta a lengyel helyreállítási eszközök kifizetésének technikai feltételeit tartalmazó operatív megállapodást, ez formálisan lehetővé teszi az első lengyel kifizetési kérelem benyújtását.

Január 1-jétől 73 átkelőhelyen szűnik meg az ellenőrzés a horvát-magyar és a horvát-szlovén határon - jelentette be a horvát belügyminiszter Zágrábban. A tárcavezető a parlamentben ismertette a külföldiekről és a határátkelésről szóló törvény módosítását, amely megteremti a schengeni könnyítések horvátországi alkalmazásának előfeltételeit. A horvát-magyar határon 15, a horvát-szlovén határon 58 átkelőhelyen szűnik meg az ellenőrzés.