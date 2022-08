Erdőkitermelés: az ELKH is kifejezte aggodalmát, de nem minden kritikával ért egyet

Alapvetően az, hogy növeljük a tűzifa-kitermelést, elfogadható a jelenlegi helyzetben, kezdte az InfoRádiónak adott interjúját Ódor Péter erdőökológus, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpontjának Ökológiai és Botanikai Intézetének tudományos tanácsadója. Szerinte a múlt héten megjelent kormányrendelettel a legnagyobb probléma az, hogy a védett területeken őshonos fafajú erdőkben is alkalmazhatóvá teszi a tarvágást, kiterjesztett területi hatállyal (3 helyett 5 hektáron).

Ódor Péter reméli, hogy a fakitermelés szabályainak enyhítését célzó kormányrendelet hatására nem alakulnak majd ki nagy kiterjedésű tarvágások a védett területeken, hiszen ez a természeti értékek jelentős csökkenéséhez vezetne. Hozzátette: emellett

nagyon sok olyan kritika éri a rendeletet, ami nem megalapozott.

Példaként említtette, hogy ettől még az erdőterület nem fog csökkenni, mert ezeket – bár sok esetben nem magról, hanem sarjaztatással, de – felújítják. A szakértő szerint az sem vitás, hogy az éves növekedésnél rendszeresen kevesebb fát termelnek ki (körülbelül a felét) az erdőgazdálkodók. Vagyis a tűzifaigényeket a jelenleg meglévő gazdálkodási keretek mellett is lehet pótolni. Szerinte ennek hátterét a nem védett területen található, rövid vágásfordulóval kezelt idegenhonos állományok, például az akácosok intenzívebb használatával kellene megoldani. Nyílt levél Orbán Viktornak, aláírásgyűjtéssel egybekötve A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője pedig arról tájékoztatta az InfoRádiót, hogy több más zöldszervezettel együtt – köztük a WWF Magyarországgal, a Magyar Természetvédők Szövetséggel, a 10 millió Fa Alapítvánnyal, a Greenpeace Magyarországgal és a Levegő Munkacsoporttal – nyílt levelet írtak Orbán Viktornak, amelyben azt kérik a miniszterelnöktől, hogy vonja vissza a tűzifa rendeletet.



Megjegyezte, a nyílt levél egyben petíciós aláírásgyűjtés is, amihez bárki csatlakozhat; magánemberként és civilszervezetként is aláírhatja. Orbán Zoltán hozzátette, nincs tudomása arról, hogy a rendelet elkészítése előtt szakmai egyeztetések történtek volna és ezt tipikus problémának nevezte.

Nyitókép: pixabay