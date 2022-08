WWF: nem lett volna szükséges megengedni a kivágásokat a védett erdőkben

Az erdőgazdálkodás fontos része az energiavészhelyzet megoldásának, ezért a kormány, a tűzifa biztosítása érdekében, enyhítette a fakitermelés szabályait. Egyebek közt ez áll az Agrárminisztérium múlt szombati közleményében. Ugyanakkor a WWF Magyarország erdőprogramjának vezetője az InfoRádiónak azt mondta: véleményük szerint a kormányrendelet egyik a legkritikusabb eleme az, hogy vegetációs időben, azaz zöld állapotban is vághatóak lesznek az erdők.

Gálhidy László arra is felhívta a figyelmet, hogy a védett erdők esetében további könnyítéseket vezettek be. Ilyen például az, hogy a fákat korábban is ki lehet vágni, mint az az erdészeti tervekben szerepel. Vagyis egy olyan tölgy- vagy bükkerdőt, amit 130 éves korban vágtak volna ki, már 110 évesen is ki lehet termelni. A szakértő szerint ezzel viszont elveszítjük azt az időszakot, ami természetvédelmi szempontból a legfontosabb.

Jelezte: lazultak az erdőfelújítás szabályai is, valamint az is újdonság, hogy az agrárminiszter saját hatáskörben dönthet a kitermeléséről, és azon erdőkben is adhat engedélyt a favágásra, amelyek amúgy nem is szerepeltek az erdőtervben. Gálhidy László úgy vélte,

a fakitermelés szabályainak enyhítése komoly károkat okozhat a természeti értékeinkben.

A WWF Magyarország erdőprogramjának vezetője azt állította, hogy az országban van elég tűzifa, sőt, még többet is ki lehetne termelni. Így nem is lett volna szükség a könnyítésekre, amelyek kárát a legértékesebb, védett erdeink fogják látni – hangoztatta Gálhidy László.

Mindeközben Nagy István agrárminiszter a közösségi oldalára hétvégén azt írta: „álságos, és teljes hozzá nem értésről, vagy ami még rosszabb, tudatos negatív hangulatkeltésről árulkodik egyes zöld szervezetek és az ellenzéki pártok rágalomhadjárata a fakitermelések szabályozásával kapcsolatban.

Az új rendelkezések célja, hogy a fenntartható módon hasznosítható faanyag minél gyorsabban jusson el a lakossághoz.”

A tárcavezető azt is jelezte, hogy a tűzifa kitermelése továbbra sem jár erdőirtással, nem csökkenti az erdőterületet és nem rontja az erdők természeti állapotát sem.

Az Agrárminisztérium erdőkért felelős államtitkára az InfoRádió megkeresésére szintén úgy fogalmazott: lesz elegendő tűzifa az országban, aminek a termelése nem jár az erdők kiirtásával, illetve veszélyeztetésével. Zámbó Pétert emlékeztetett, Magyarországot is nagyon erőteljesen sújtja és érinti a globális energiaválság.

Nemcsak a magas ár a gond, hanem a hozzáférés kiszámíthatatlansága,

ezért aztán egész Európa, így hazánk is a megújuló energiaforrások felé fordul. Ezek közül Magyarországon az egyedüli újratermelhető nyersanyag a fa, amikből jelentős tartalékokkal rendelkezünk – fogalmazott. Ugyanakkor magát az erdőt, a zöld tőkét viszont semmiféleképp nem fogják veszélyeztetni, hanem a „kamatokhoz való hozzáférés lehetőségét gyorsítják fel”.

LMP: el a kezekkel a magyar erdőktől

Nincs olyan szakmai és energetikai érv, ami indokolná azt, hogy Natura 2000-es területeken fákat vágjanak ki, mondta Ungár Péter, a zöldpárt frakcióvezetője az Agrárminisztérium előtt tartott keddi sajtótájékoztatóján. A fakitermelés szabályaira vonatkozó új kormányrendeletet az LMP az Alkotmánybírságon kívánja megtámadni. Ungár Péter azt is közölte, hogy a párt péntek estére tüntetést szervez.

Jobbik: katasztrófát okoz az erdők tarvágása

Vonják vissza az újabb erdők tarvágását lehetővé tevő kormánydöntést, mert az katasztrófához vezet – sürgette keddi online sajtótájékoztatóján Bencze János, a Jobbik országgyűlési képviselője. A politikus úgy véli, hogy a száz évvel ezelőtt megalapozott minőségi magyar erdőgazdálkodást és az ez idő alatt elvégzett munkát semmisítik meg azzal, hogy újabb területeken teszik lehetővé a tarvágást.

Nyitókép: Pixabay.com