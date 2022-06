Jókai utcai tragédia: ezek a régi társasházak időzített bombák lehetnek

Mint ismert, leomlott egy társasház legfelső emeleti párkányfala, egy nőnek súlyos, három másik embernek könnyebb sérüléseket okozva hétfőn Budapesten, a Jókai utcában. Később kiderült, hogy a tetőtér épp beépítés-átalakítás alatt állt, luxuslakásokat terveztek oda. A vizsgálatok egyelőre folyamatban vannak. A belső udvaros, négyemeletes társasház 1895-ben épült.

"A tetőszerkezetek sok esetben elég elzártak, a közös képviselő és a szakemberek is alig járnak fel. Ráadásul sok esetben úgy építették a tetőszerkezet ácsolt részét, hogy az el is van takarva, esetleg nem is látni, hogy ott problémák vannak. Éppen ezért műszaki-szakmai felülvizsgálatot kellene kérni a régi társasházaknál, ennek viszont a költsége elég magas. Ezt elő kell terjeszteni közgyűlésen, javaslatot kell tenni arra, hogy milyen szakértőt kell felkérni a szakmai vélemény megalkotására, és persze a tulajdonosoknak dönteniük kell az egész finanszírozásáról" – sorolta Bék Ágnes, a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének alapító elnöke.

A legtöbb probléma egyébként épp abból van, hogy a tulajdonosok végül azt mondják, hogy ha látszólag nincs probléma, akkor minek költsenek erre, ha annyi minden mást is kellene csinálni.

"Nem igazán érzik a veszélyhelyzetet, csak amikor egy-egy ilyen eset előfordul, akkor hirtelen sokkal ez érdeklődőbbek lesznek, kíváncsiak lesznek, hogy az ő házuk hogy áll, azzal mit lehetne csinálni."

Ilyen, akár statikai vizsgálatot végeztetni nem évente kell. Ha a szakértő nem állapít meg semmilyen olyan problémát, amiben intézkedni kell, akkor legközelebb 10 év múlva is elegendő lehet – mondta Bék Ágnes. Ám ha a szakértő megállapít valamilyen problémát, amit orvosolni kell, és azzal nem lehet sokat várni, akkor nyilván a szakmai anyagában leírja ezt, és arra vonatkozóan a társasház fel tud készülni.

"A Jókai utcai azonban nem egy általános tetőomlás volt, hiszen épp kivitelezés zajlott. Egy olyan háznak, ahol semmilyen munkálatot nem végeznek, a stabilitása általában erős. Viszont mindenkinek, aki be szeretné építtetni a tetőterét, mindennek nagyon alaposan utána kell járnia, minden szakértőt fel kell kérnie vizsgálatra, a bontások, építések pedig csak építési hatósági engedéllyel történhetnek. Feltehetően tehát az építési hatóság is körültekintően megnézte az ingatlant, ezért

feltételezhető, hogy kivitelezési hiba történt"

– mondta a szakértő. (A kivitelező cég nyilatkozata szerint ők minden előírást betartottak.)

A statikai, karbantartási és műszaki vizsgálatokat egyébként a közös képviselőnek kell kezdeményeznie, de mentesül a felelősség alól, ha a közgyűlés napirendjére felveszi vagy a tervszámok közé beépíti, ám a tulajdonosok nem szavazzák meg. Ilyenkor a felelősség áthárul az összes tulajdonosra.

Azt, hogy több ilyen jellegű vizsgálatot elvégezzenek a régi házakon, talán úgy lehetne elősegíteni Bék Ágnes szerint, ha azok az önkormányzatok, amelyeknek a területén régi, 100-150 éves házak vannak, a pályázatok kiírásánál lehetővé tennék a szakértői díjak elszámolását vagy az arra való jelentkezést. Talán egy kis pályázati támogatás esetén többen megnéznék, hogy milyen a társasházuk tetőszerkezete, hogy az ne okozzon esetleg később problémát.

Bék Ágnes korábban elmondta: tipikus jel arra, hogy akár nagy baj is lehet, ha reped a fal. Ilyenkor bármelyik tulajdonos kezdeményezheti a szakértői vizsgálatot, amit a gyanús jelek esetén jobb mielőbb megrendelni.

Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán