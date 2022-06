Együtt menekültek az omlás elől, de a lányt maga alá temette a törmelék - drámai vallomás

Három könnyű mellett egy súlyos sérültje volt annak a balestnek, amelyben hétfő délelőtt a Jókai és Aradi utca kereszteződésénél leomlott az egyik felújítás alatt álló ház negyedik szintjére épített párkányfal, az pedig magával sodort még több elemet a házfalról. Mintegy ötven méteren zúdult le a sok tégla, fagerenda és törmelék, ami több autót is kilapított.

Mint azóta kiderült, a súlyos sérült a Budapesti Operaház egyik táncosa, a Blikk szerint balerinája, aki épp a párjával gyalogolt az épület előtt, amikor az eset történt. A lap elérte a táncművész férfit, aki elmondta: alig háromszáz méterre voltak a munkahelyüktől, amikor nagy robajra lettek figyelmesek. Felnéztek és látták, hogy egy egész emelet szakad le. Kézen fogva szaladni kezdtek, de a párja a törmelék alá került.

"Ezután percekig nem láttam semmit a hatalmas porfelhő miatt. Kiabáltam neki, szólítgattam, de sajnos nem érkezett válasz. Végül megláttam, a törmelék alatt feküdt eszméletlenül. A mentők gyorsan kiérkeztek, szerencsére életben van, de nem tudjuk, mi lesz a lábaival, a bénulás veszélye sajnos fennáll. Beszélni azóta nem tudtunk egymással, hiszen éppen egy hat órás műtéten esik át – magyarázta a 27 éves férfi, aki fél éve alkot egy párt 26 éves barátnőjével."

A Blikk beszélt egy, a szemközti házban dolgozó férfival is, aki néhány méterről figyelte végig a drámai pillanatokat.

"Ketten még éppen el tudtak ugrani, de sosem felejtem el, ahogy az egyik fiatal hölgyre rázúdult az egész törmelék. Amikor odamentem, csak a háta látszott ki a romok alól, a fejét nem is láttam. Egy másik nő hozzám sietett be, teljesen kikészült. A feje és a keze neki is véres volt. Olyan sokkot kaptam, hogy még utána sem tudtam elmondani a párom nevét, aki a kocsi tulajdonosa, ami szintén megrongálódott" – mesélte a helyszínen Szentes István. Elmondása szerint öt perccel előtte vett ki valamit az autóból, így csak a szerencsének köszönheti, hogy épségben megúszta.

