A következő három napban Debrecenben szervezi meg az ukrán menekültek ellátását a kormány - a nap hírei

A következő három napban Debrecenben szervezi meg a jövő hét védekezését a kormány, hogy továbbra is minden menekült segítséget kaphasson – jelentette be Facebook videójában a miniszterelnök. Orbán Viktor hozzátette: a legutóbbi jelentések szerint már 429 ezer menekült érkezett Ukrajnából Magyarországra és a háború kiterjedésével még több emberre kell számítani, ami óriási kihívás elé állítja az ellátószervezeteket. Kiemelte: eddig minden menekültet el tudott látni az ország.

Jóváhagyta a kohéziós források gyors felszabadítását a tagállamok számára az Európai Unió az ukrajnai menekültek ellátásáért. Emellett megerősíti a koronavírus-világjárvány okozta károk kezelésére irányuló erőfeszítéseket is. Az Európai Unió tagországai már több mint kétmillió olyan embert - főként nőket és gyermekeket - fogadtak, akik Oroszország Ukrajna elleni támadása elől keresnek.

A NATO nem telepít csapatokat és légi eszközöket Ukrajnába, viszont katonai jelenlétének jelentős megerősítésére készül a szövetség keleti szárnyán. Jens Stoltenberg főtitkár Brüsszelben, a tagországok védelmi minisztereinek rendkívüli tanácskozása után közölte ezt. Mint hangsúlyozta, a NATO-nak felelőssége, hogy az ukrajnai háború ne terjedjen tovább, az ország határain túlra. Hozzátette: a NATO nem tűr semmilyen támadást szövetségesei ellen, több százezer katona áll készenlétben a szövetség határainak védelmére.

Légvédelmi rendszereket kért az Egyesült Államoktól az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij az amerikai kongresszushoz intézett videobeszédében úgy fogalmazott: ezt alternatív megoldásként kéri Ukrajna, hogy maga zárhassa le légterét az orosz rakétacsapások elől. Eddig Ukrajna nyugati szövetségeseitől követelte az ukrán légtér lezárását. A SkyNews információi szerint Joe Biden amerikai elnök új katonai segélycsomagot ajánlott fel Ukrajnának, 1 milliárd dollárt fordít az ukrán haderőnek való közvetlen fegyvertranszferre.

Átfogó, 15 pontból álló békeszerződéssel vetnének véget az orosz-ukrán háborúnak az érintett országok – értesült a Financial Times. A lap úgy tudja: a szerződéstervezet már készül, most annak pontos tartalmáról tárgyalnak a felek. Korábban Mihajlo Podoljak ukrán elnöki tanácsadó azt mondta: továbbra is nagyon nehezen haladnak a megbeszélések, de van helye bizonyos kompromisszumnak. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter is arról beszélt, hogy lát reményt a feltételekkel teli megegyezésre.

Kizárta tagjai közül Oroszországot az Európa Tanács. A strasbourgi székhelyű nemzetközi szervezet Parlamenti Közgyűlése keddi rendkívüli ülésén javasolta Oroszország kizárását, megítélése szerint ugyanis egy másik tagország, Ukrajna megtámadásával Oroszország súlyos jogsértéseket követett el, és nem tesz eleget kötelezettségvállalásainak. Moszkva kedden hivatalosan közölte: Oroszország kilép a 47 tagú Európa Tanácsból.

Szinkronizálták az európai hálózattal Ukrajna és Moldova villamosenergia-hálózatait - közölte az energiaügyi uniós biztos. Kadri Simson hangsúlyozta, ez segíteni fogja Ukrajnát abban, hogy stabil villamosenergia-rendszerrel rendelkezzen, biztosítsa a lakások fűtését és a világítást. Úgy fogalmazott: ezen a területen Ukrajna már Európa részét képezi. Mintegy két hét alatt egyéves munkát végeztek el.

Határozatlan idejű sztrájkot tartanak a pedagógusok a január végi kétórás figyelmeztetősztrájk, majd a polgári engedetlenségi akciók után. Diákok és pedagógushallgatók szolidaritási demonstrációt tartottak Budapesten és az ellenzéki összefogás is támogatásáról biztosította az akciót. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter továbbra is jogosnak tartja a tanárok követelését, de a sztrájk időzítésével nem ért egyet. Szerinte és az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint is eddig a tanárok 13 százaléka csatlakozott a felhíváshoz, az érdekképviseletek később ígértek pontos számokat.

Kisebb mértékben, de tovább csökken a szennyvízben a koronavírus koncentrációja - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Csökkenő a tendencia Budapest déli és központi szennyvíztisztítóinak ellátási területén, illetve Kecskeméten, Pécsen, Salgótarjánban és Tatabányán, míg 16 mintavételi ponton stagnálás jellemző. A vírus örökítőanyagának koncentrációja nyolc vizsgált település esetében a mérsékelt, míg 14 esetben továbbra is az emelkedett kategóriába sorolható.