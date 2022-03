Egy Ukrajna-EU kapcsolat most, a tervezettnél korábban megvalósult

"Ukrajna az Energiaunió tagja lett. Az ukrán és az európai energiarendszerek egyesítése befejeződött" - jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Twitteren.

Az Európai Unió február utolsó napján jelentette be, hogy sürgősen összekapcsolja Európa villamosenergia-rendszerét Ukrajna hálózatával, hogy növekedjen az ország energiarendszerének Oroszországtól (és Fehéroroszországtól) való függetlensége. Az összekapcsoláson már dolgoztak, annak befejeztét 2023-ra várták. Februárban egy tesztet is végrehajtottak, amelynek során Ukrajna pár napig az uniós és az orosz, fehérorosz áramrendszerektől függetlenül működött és nem is szállított az EU-ba áramot, erről az Infostart is beszámolt.

Európa és Ukrajna 2017 óta tervezi az elektromos hálózatok szinkronizálását, mivel Ukrajna igyekezett elszakadni az Oroszországhoz, Fehéroroszországhoz és más volt szovjet államokhoz kapcsolódó rendszertől.

Az ukrán állami hálózat-üzemeltető, az Ukrenergo korábban közölte, hogy a kapcsolat révén Ukrajna vészhelyzeti áramot kaphat Európától, ha katonai támadások áramkimaradást okoznának Ukrajnában. Ez most bekövetkezett. (Egyébként az Ukrajnával határos Moldova is az európai energiarendszer része.)

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az összekapcsolást bejelentve köszönetet mondott az EU-tagoknak.

?? has become a member of ?? Energy Union. The unification of ?? & ?? energy systems has been completed. Now ?? electricity flows in ?? & vice versa. Grateful to ?? members, personally to @vonderleyen, @KadriSimson & everyone, thanks to whom we now have a single energy system! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2022