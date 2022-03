Rendkívüli Kormányinfó: marad az árstop, de nem a nehéz járműveknek

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója tart Kormányinfót „Marad a benzinárstop és biztosított az üzemanyag-ellátás Magyarországon” címmel.

Gulyás Gergely

A kormány kitart a benzinárstop mellett. Nem igazak a híresztelések, hogy véget vetnének az árstopnak.

Intézkedések:

A 7,5 fölötti magyar és a 3,5 tonna fölötti külföldiek gépjárműveknek piaci áron adják az üzemanyagot (kivétel: mezőgazdasági gépek), a többi járműnek marad a literenként 480 forintos árstop.

20 forinttal csökkentik a jövedéki adót.

Kamionstopot hirdetnek a hosszú hétvégére.

Utasították a rendőrséget, hogy a rémhírterjesztőkkel szemben lépjenek fel, és a nem biztonságos tárolókba tankolókkal szemben járjanak el. A rendelet csütörtökön 22 órakor lépett életbe.

A legfrissebb Magyar Közlönyben meg is jelent a rendelet.

Hernádi Zsolt

A finomítók zavartalanul működnek, a szállítással nincs fennakadás.

Drasztikusan megnőtt a kutak forgalma a kamionok, kisteherautók, buszok miatt. "Zacskóba is tankoltak, van róla fotó."

A megnövekedett forgalom

70 százaléka átterelődött forgalom, olyan járművek, amelyek telephelyeken szoktak tankolni, de most olcsóbban tankolhattak a kutakon,

20 külföldieknek tudható be,

10 százalék pánikvásárlás.

Százhalombatta egy nap 18 és fél millió litert állít elő. A Mol logisztikája nem ekkora terhelésre készült, a fennakadást a bejelentett intézkedésekkel lehet megszüntetni. A nagy járművek a nagynyomású tankoló helyeket használhatják, piaci áron, normál kútfejeknél nem szolgálhatják ki a 7,5 tonnánál nagyobb magyar és 3,5 tonnánál nagyobb külföldi járműveket a mezőgazdasági gépek kivételével.

Még pár napig lehetnek gondok a kiszolgálással, ennyi idő kell, hogy visszaálljon a rendszer a normál kerékvágásba. Elképzelhetők további intézkedések,ha szükségesek.

Kérdések – válaszok

Mi idézhette elő a helyzetet?

Hernádi Zsolt: A nagy mennyiségben felvásárlók idővel elhasználják az üzemanyagot. A nagy igény, a sok tankoló kamion okozott nehézséget. A visszaélésszerű használat és a pánik miatt volt gond.

Gulyás Gergely: Bármi, ha a szokásos használat háromszorosára ugrik, fennakadást okoz, nemcsak háború idején.

Mit okoz egy esetleges energiahordozókra vonatkozó uniós döntés?

Gulyás Gergely: Olyan szankciót vezessünk be, ami jobban fáj a szankcionáltnak, mint az uniós országoknak. Nem Európát akarjuk büntetni. Emellett van Magyarország mellett Hollandia és Németország is. A Franciaországból érkező hírek szerint erre hajlik a tagállamok többsége.

Tanulnak-e a pedagógusok a vasutasoktól: ilyen helyzetben nem sztrájkolnak?

Gulyás Gergely: A mozdonyvezetők szakszervezete felelősségteljes döntést hozott, lemondtak a sztrájkról. A pedagógusok követeléseivel egyetért a kormány, van, ami meg is valósult belőlük, háromszor tízszázalékos béremelésre tettek ígéretet. A járvány két évig megnehezítette az iskolák és a diákok életét, ezért kérik, fontolják meg a sztrájkot.

Miért nincs diszkrimináció a személyautóknál külföldiek tekintetében? Ki ellenőrzi a kutakon, ki hol tankol?

Gulyás Gergely: A cégek székhelye számít, lehet, hogy lesz vita az unióval erről. Van benzinturizmus, de más, ha ezt egy kamion vagy egy személygépkocsi teszi.

Hernádi Zsolt: A határ mentén fordult elő, hogy sok külföldi jön és ez fennakadást okoz. A fuvarozó cégek ideirányították tankolni a kamionokat, ebből volt gond. A határ menti turizmus nem jelentős mennyiséget jelent.

A rendkívüli Kormányinfó itt visszanézhető:

Ez történt az üzemanyagfronton a közelmúltban

Már a magyarországi benzinkutak negyedénél van ellátási nehézség, a Shell korlátozást vezet be – írta meg az Infostart csütörtök délben. Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu-t üzemeltető cég ügyvezetője szerint az van jelentős hatással a folyamatokra, hogy a 480 forintos hatósági ár terheit próbálják elosztani a piaci szereplők között, a jelenlegi ellátórendszer nem tudja azonnal kiszolgálni a megnövekedett igényeket. Arról is beszélt, hogy ugyan a piac 70 százalékának ellátását biztosító Mol továbbra is szállít, a többi nagykereskedő teljesen leállt.

Arról is beszámoltunk Bolla Tibor BKV-vezérigazgatót idézve, hogy ha az üzemanyagpiacon kialakult helyzet tovább romlik, akkor akár a buszok is a benzinkutakra mehetnek üzemanyagért. A jelenlegi helyzet havi százmillió forintos veszteséggel is járhat a társaság számára, hiszen nagykereskedelmi áron tankolnak, ami most jóval magasabb, mint amennyiért a kutakon adják a gázolajat.

A kormány előbb a kiskereskedelemben vezette be a 480 forintos literenkénti árstopot a benzin és a gázolaj alaptípusára. Nem sokkal ezután arról érkeztek hírek, hogy egyes kutakon korlátozzák az egyszerre tankolható mennyiséget. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter erre egy korábbi Kormányinfón azt mondta, hogy erre nincs törvényes lehetőségük a kutaknak, később – szintén Kormányinfón – úgy reagált a témára, hogy tudomásul vették a mennyiségi korlátozás bevezetését. Az ukrajnai háború tovább emelte a kőolaj árát, ezek után több szolgáltató is mennyiségi korlátozást írt elő kútjain.

Február 28-án a nagykereskedelmi árstopot rendelt el a kormány. Addig a kiskereskedők voltak kénytelenek olykor a beszerzési árnál is olcsóbban adni az üzemanyagot, ezután a nagykereskedők viselték az árstop terheinek nagy részét. Ugyanaznap literenként öt-öt forinttal csökkentette a kormány a benzint és a gázolajat terhelő jövedéki adót.

Csütörtök délelőtt arról írtunk a holtankoljak.hu alapján a 95-ös benzin ára 640, a gázolajé 717 Ft/liter lenne a 480 forintos árstop nélkül.

