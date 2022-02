Könnyítette az üzemanyagok terheit a kormány

Ahogy azt az Infostart is megírta, az Innovációs és Technológiai Minisztérium hétfő déli közleményében jelentette be, hogy a kormány már az üzemanyagok nagykereskedelmi árát is 480 forintban rögzíti. Az erről szóló jogszabály meg is jelent a közlönyben, ám a kihirdetett és már hatályba lépett rendeletben van egy váratlan, korábban nem részletezett lépés: csökkenti a kormány a benzin és a gázolaj jövedéki adóját – szúrta ki a Portfolio.

A Magyar Közlönyben a 2. paragrafus rendelkezik a csökkentésről, ez kimondja, hogy

115 ezer Ft/ezer liter mostantól a benzin jövedéki adója a 2016-os törvényben rögzített 120 ezer helyett (50 dollárnál magasabb olajár esetén),

105 530 Ft/ezer liter pedig a gázolaj új jövedéki adója, ami eddig 110 350 volt.

Mindkettő literenként tehát 5 forintot számít.

A lap emlékeztet, hogy az Európai Unió 2003-ban hozott arról rendeletet arról, hogy a benzin és a gázolaj esetében is előír egy euróban meghatározott minimumszintet a jövedéki adóra, ez 359, a gázolajnál 330 euró ezer literenként. Magyarországon már eddig is alacsonyabb volt a hazai üzemanyagokon a jövedéki adó szintje, most pedig még messzebb került az uniós minimumszinttől.

