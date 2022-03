Már a magyarországi benzinkutak negyedénél van ellátási nehézség, a Shell korlátozást vezet be

A probléma sokrétű, hiába korrigált a forint árfolyama és csökkent az olajár jegyzése, az orosz–ukrán háború továbbra is bizonytalanságot okoz, ezért tartósan magas maradhat az üzemanyagár – magyarázta Bujdos Eszter. A holtankoljak.hu-t üzemeltető cég ügyvezetője szerint azonban az van jelentős hatással a folyamatokra, hogy a 480 forintos hatósági ár terheit próbálják elosztani a piaci szereplők között.

"Ennek az a következménye, hogy lassan a lakosság számára is tankolási problémák keletkezhetnek, mert a jelenlegi ellátórendszer nem tudja azonnal kiszolgálni a megnövekedett igényeket" – tette hozzá.

A megnövekedett igények már múlt hétfő óta érzékelhetők elsősorban a tranzitútvonalak mentén, márt máshol Európában szinte duplájába kerül mindenhol már az üzemanyag, mint nálunk, ezért teljesen érthető, hogy a tranzitforgalom döntő többsége itt tankol. A szakértő szerint a másik ok, amiért üzemanyaghiány lépett fel, hogy a nagykereskedelmi árak befagyasztásával

a nagykereskedő cégek, amelyek eddig a teljes üzemanyag-forgalom 30 százalékát importálták Magyarországra, már nem szállítanak veszteségesen.

"Ez az igény most nyilván megjelenik a magyar olajfinomítónál, és teljesen érthető, hogy egy-két nap alatt nem tudják a helyzetet sem logisztikában, sem adminisztrációban megoldani, hiszen most több száz benzinkúttal kell szerződést kötni ahhoz, hogy vidéken a kisebb benzinkutak üzemanyag-ellátása biztosított legyen. Az ígéret megvan arra, hogy mindent megtesznek ennek érdekében, ezt részben látjuk is, de a kutak negyedének vannak ellátási problémái" – mondta Bujdos Eszter, és hozzátette, nagyjából 100-150 kút volt kénytelen bezárni a november óta tartó ársapka miatt, mert nem tudta a terheket viselni, és

300-350 benzinkút van, ahol hol van, hol nincs üzemanyag, függően attól, hogy odaér-e a tartályautó.

"Senkit sem biztatok arra, hogy tankoljon többet annál, mint amennyit egyébként szokott egy hosszú hétvége előtt, de arra is kell számítanunk, hogy lehet, hogy nem az első benzinkúton tudunk teletankolni, és azoknak a kutaknak a száma várhatóan növekedni fog, ahol bármilyen korlátozás vagy átmeneti készlethiányt tapasztalhatunk a következő napokban" – mondta, és jelezte, hogy ez a logisztikai átállás bonyolult és hosszabb folyamat, így akár egy hétre is szüksége lehet a rendszernek ahhoz, hogy ezt kezelni tudja.

Az ügyvezető arról is beszélt, hogy a hatósági árplafon által nem érintett prémium üzemanyagok estében gázolajat nagyon sok helyen már csak 600 forintért lehet tankolni, a prémiumbenzinek az ára is 550 és 570 forint között alakul, az autópályák mellett pedig jóval 600 forint feletti árakat is találhatunk. Szigorít a Shell: üzemanyag legfeljebb 25 ezer forintért

A Csütörtöktől tranzakciónként legfeljebb 25 ezer forint értékben lehet tankolni a Shell magyarországi, kisnyomású kútoszlopokkal felszerelt töltőállomásain. Az intézkedés százhat (harminc budapesti és hetvenhat vidéki) benzinkutat érint. Továbbra is érvényben marad a február 22-én bejelentett százliteres korlátozás a nemzetközi tranzitútvonalak mellett lévő tizenkét állomáson – írja a cég közlése alapján a Telex. Vezess információi szerint a Mobil Petrol automata kútjainál is korlátozásokat vezettek be, ezeknél legfeljebb 24 ezer forint értékben lehet tankolni.

Nyitókép: chutarat sae-khow/Getty Images