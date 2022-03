Árstop: kétszáz benzinkút végleg lehúzhatta a rolót

„Szerintem az árstop-helyzet a hazai töltőállomások mintegy tizedét, mintegy kétszáz egységet végleg tönkretette” – fogalmazott a Népszavának Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője, úgy folytatva, hogy meglátása szerinte a leggyengébb anyagi helyzetű szereplők előbb-utóbb lehúzzák a rolót, akár kapnak pénzt, akár nem, akár feloldják május 15-én az árstopot, akár nem.

A szakértő egyebek mellett arra is kitért, hogy információi szerint a fuvarozók nem kapnak 100-200 liternél több üzemanyagot, se piaci, se „stoppolt” áron, még a múlt heti rendeletben számukra kötelezővé tett nagynyomású töltőkről sem, így pedig képtelenség megtervezni egy hosszabb áruszállítást. Bujdos Eszter szerint a töltőállomások talán ötödén üzemel nagynyomású töltő, igaz, ezeket jellemzően kiemelt forgalmú útvonalakra vannak telepítve, „egy kukásautó pedig nem megy ki a sztrádára tankolni, ami már most több helyütt szemétszállítási fennakadásokhoz vezetett” – fűzte hozzá.

Szerinte a helyzetet tovább bonyolítja, hogy nem tudni, hogy ki és hogyan tankolhat kannába. „A kutas döntse el, aki beállt, hány tonna súlyú, milyen nemzetiségű, vagy mezőgazdasági célból tankol-e és szerezzen is a döntésének érvényt?” Törvénytisztelő polgárként most mindenki jogászkodik és várja a NAV állásfoglalását – mondta Holtankoljak.hu ügyvezetője, aki szerint a bizonytalan esetekben a kutasok most nem adnak el semennyi üzemanyagot és inkább elküldik a vevőt, mert nem kockáztatják az alkalmanként kiszabható 6-15 milliós bírságot.

Arról is beszélt, hogy a hosszú hétvége és az időszakos kamionstop némi lélegzethez juttatta az ellátórendszert, különösen a szállítmányozási főútvonalakon, de továbbra is vannak csúszások a kutak töltésében, és a hozzá beérkezett visszajelzések szerint a Mol esetenként még időpontot sem ad a várható szállításokra. Megjegyezte, a külföldi értékesítésen literenként 80-150 forintot nyerő importőröket pedig nem csábította vissza a 20 forintos jövedékiadó-csökkentés.

