Hétszáz forint fölé ugrott a gázolaj nagykereskedelmi ára

Tovább emelkedett az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, tudósított a holtankoljak.hu oldal. A benzinkutak továbbra is 480 forintért vásárolhatják a benzint és a gázolajat, ám azok, akik közvetlenül a nagykereskedőktől vásárolnak, az alábbi árak érvényesek péntektől:

95-ös benzin : 640 Ft/liter

Gázolaj: 717 Ft/liter

A portál vezetője beszélt arról korábban, hogy előfordulhatnak a hosszú hétvégén üzemanyaglogisztikai gondok a kutakon, mivel a Mol-on kívül a többi nagykereskedő olyan sokat veszít az üzemanyagon a maximált eladási ár miatt, hogy beszüntette tevékenységét. Közölték, hogy eddig is a Mol látta el a benzinkutak 70 százalékát, most még a maradék 30 százalékot is ők fogják, ez a hosszú hétvégén szerintük okozhat fennakadást.

Válaszul Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója közölte, hogy stabil a kőolajellátás Magyarországon, a cég készletei és finomítói kapacitása elegendő ahhoz, hogy az ország üzemanyagigényét lefedje. Hozzátette azonban, hogy "a töltőállomások leterheltségét a korábbihoz közeli szintre kell visszaállítanunk. Ez a legfontosabb lépés, mivel jelentősen megnőtt a kereslet az üzemanyagok iránt: egyrészt a Magyarországon áthaladó tranzitforgalom, másrészt a megnövekedett benzinturizmus miatt."

Nyitókép: Lightspruch/Getty Images