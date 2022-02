Valóban Pasarétre költözött Karácsony Gergely

A főpolgármester és családja a tavalyi év közepe óta egy II. kerületi bérelt lakásban él – közölte a Fővárosi Önkormányzat sajtóosztálya megkeresésünkre. Hozzátették: a főpolgármester erről korábban már beszélt a nyilvánosság előtt, az előválasztás mindkét fordulójában ugyanis egy II. kerületi szavazóhelyiségben voksolt. A lakást egy magánszemélytől bérli.

Az InfoRádió azért fordult a Városházához, mert a Magyar Nemzet a Ripostra hivatkozva arról írt, hogy a főpolgármester azért használhatja olykor az Erzsébet híd Budáról Pestre vezető buszsávját, mert a feltételezések szerint Pasarétre költözött. A lap egy járókelőre hivatkozva azt írta, hogy a Gábor Áron utca és a Pasaréti út sarkán hajtott ki a szolgálati autó Karácsony Gergellyel egy elegáns ház kertjéből. A napilap felvetette, hogy miért nem szerepel ez az ingatlan Karácsony Gergely legfrissebb vagyonnyilatkozatában.

Arra a kérdésére, hogy miért nincs feltüntetve a II. kerületi ingatlan a főpolgármester vagyonnyilatkozatában, a sajtóosztálya azt válaszolta, hogy

Karácsony Gergely és családja egy magánszemélytől bérli az ingatlant.

A Magyar Nemzet kitért arra is, hogy a főpolgármester parkolását és közlekedését nem először rögzítik. Tavaly novemberben a napilap közölte azt a videót, amelyen látható, ahogyan a főpolgármester szolgálati autója végighajt az Erzsébet híd buszsávján, majd jobbra lekanyarodik a pesti hídfőnél. Karácsony Gergely akkor azt mondta, hogy ő nem vezet, és ha ilyen eset elő is fordult, akkor majd beszél erről a sofőrjével. A főpolgármester január közepén a Városháza eladását vizsgáló bizottsági meghallgatása után azt mondta, úgy érzi, hogy őt folyamatosan követik.

„Azt gondolom, hogy megalapozott az az állításom – amit egyébként Kövér László házelnök egy titkos hangfelvételen el is mondott, hogy meg kell figyelni az ellenzéki politikusokat –, hogy spontán állampolgári mozgalom alakult volna arra, hogy az én szolgálati autóm közlekedését folyamatosan kamarával kövesse valaki. Azt gondolom, ha ilyen típusú felvétel van, akkor meg kell nézni azt, hogy mi történt, hagy legyek ebben szkeptikus… nem akarom ezt semmilyen módon relativizálni, de mivel nem láttam ezt a felvételt, nem tudok erről nyilatkozni. Viszont azt tudom mondani, hogy az, hogy ilyen mértékben követi valaki az életemet, az

óriási megtiszteltetés, hogy ennyire célkeresztjében vagyok a szolgálatoknak, vagy a magánnyomozóknak, akiket a Fidesz rám állított”

– fogalmazott a főpolgármester.

A napilap kiemelte azt is, hogy Karácsony Gergely tulajdonában – a legújabb bevallása szerint – továbbra is az a két ingatlan van, amely már a tavalyi vagyonnyilatkozatában is szerepelt. Az egyik egy XIV. kerületi ház, a másik egy 189 négyzetméteres telken fekvő, 37 négyzetméteres üdülő Siófok-Sóstón, amit 2020-ban vásárolt. Mindkettőben 50 százalékos tulajdonrésze van. Karácsony Gergelynek nincs autója, se más értékesebb ingósága, 1 millió forint készpénzt vallott be, eközben 28 millió 349 ezer forinttal tartozik egy pénzintézetnek, és további 3,7 millióval magánszemélyeknek. A főpolgármester egyetlen jövedelme a főpolgármesteri juttatása, ami havi bruttó 1 millió 725 ezer forint.

