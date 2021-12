Másként kell gyűjteni a csomagolási hulladékokat - a nap hírei

Akár 5 millió forintos egészségügyi bírságra is számíthat az a háziorvos, aki nem vállal önként legalább egy oltási hétvégét januárban. A határozat rögzíti azt is, hogy a háziorvosi szolgáltató köteles tájékoztatni a lakosságot a lehetőségről. Januárban több oltási akció lesz a kórházi oltópontokon és a járási székhelyek szakrendelőiben is.

Január 18-ig lehet benyújtani az iskolakezdés halasztásához kapcsolódó kérelmek az Oktatási Hivatal honlapján. A szülők az ügyfélkapun hitelesítve elektronikusan vagy kinyomtatva, postán is eljuttathatják a formanyomtatványt a hivatalnak. A kérelmet akkor kell benyújtani, ha egy szülő úgy látja, hogy tanköteles korú gyermeke még nem érett az iskolakezdésre, vagy éppen még nem tanköteles gyermeke szeptemberben elkezdhesse az iskolát.

Januártól a duplájára, havi 50 ezer forintra emelkedik az árvaellátás legkisebb mértéke. Az intézkedés 40 ezer fiatalt érint, az első utalás 2022. január 12-én érkezik a számlákra. Tavaly decemberben 55.768 árva vagy félárva gyermek után folyósítottak ellátást. Jelenleg az árvaellátás átlagosan havi 41 ezer forint, a jogosultak közül, 42 ezren kapnak havi 50 ezer forintál kevesebbet.

December 31-ig választható a kisvállalati adó, amelyre a hónap eleje óta már több mint 5 ezren váltottak – közölte a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Izer Norbert elmondta: a kiva január 1-jétől még kedvezőbb lesz, a mértéke 10 százalékra csökken.

Jövőre is elérhetőek lesznek a vállalkozásoknak Széchenyi Kártya Program hitelei, mivel a kormány meghosszabbította az államilag támogatott kedvezményes kölcsönök igénylési lehetőségét. Egy 100 millió forintos beruházási hitel esetén a teljes futamidő alatt egy kisvállalkozás 25 millió forintot tud megspórolni a piacon elérhető hitelekhez képest. Ez akár több mint 200 ezer forinttal kisebb havi törlesztőt jelen a Széchenyi Kártya Programnak köszönhetően.

Jövőre összességében 10,5 milliárd forintból emeli a béreket a BKV-nál a főváros. Ez a mintegy 10 ezer munkavállalónál 15 százalékos alapbérnövelést jelent, ami rekord a cégnél. Úgy tudni, hogy nemcsak a BKV-nál jut pénz magasabb fizetésekre: Budapest a jövő évre összesen 15 milliárd forintot tervez béremelési keretként, amiből a fővárosi tulajdonú vállalatoknál dolgozó, csaknem 18 ezer munkavállalónak biztosítható a 15 százalékos többlet.

Két évre szóló szerződést kötött a villamosenergia beszerzésére a MÁV. A vasúttársaság a továbbiakban az állami tulajdonú MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. közreműködésével vásárolja az áramot. Emellett a MÁV a Hungrail Magyar Vasúti Egyesülettel közösen már megkezdte a javaslatok kidolgozását, amelyek segíthetnek a vasúti árufuvarozási szektor versenyképességének fenntartásában.

Adathalász emailre és sms-re figyelmeztet a Magyar Posta. A cég nevét és arculati elemeit használó elektronikus levélben vagy üzenetben csomag átvételéhez kérik a szállítási cím egyeztetését. A posta azonban kizárólag nemzetközi küldeményeknél, a vámkezelési díjak kiegyenlítése miatt küld online vagy sms fizetési értesítést, és ebben minden esetben a www.posta.hu/szolgaltatasok/vam link szerepel.

Jövőre változik a csomagolási hulladékok gyűjtési rendje Budapesten. Az italos kartondobozokat a kevert csomagolási hulladékok közé, a sárga fedelű tartályokba kell majd tenni. A változtatást azért vezeti be a társaság, hogy a kék fedelű tartályokba kizárólag tisztán papírhulladék kerüljön.

Montenegróban fejleszt ötödik generációs mobilhálózatot a 4iG. A magyar cég helyi érdekeltsége a 2,6 gigahertzes frekvenciatartományban vásárolt blokkokat, és több millió eurót készül az 5G hálózati infrastruktúra kiépítésére és fejlesztésére fordítani az országban.

Ismét nőtt a légszennyezettség a szálló por miatt többfelé az országban. Sajószentpéter és Kazincbarcika után már Putnokon is veszélyes a levegőminőég. Miskolc, Salgótarján és Tököl levegője egészségtelen. Emellett további 9 településen - köztük Budapesten - kifogásolt a levegőminőség.

Az idén engedélyezett a Szilveszterkor használatos pirotechnikai termékek árusítása és felhasználása, de petárdát továbbra is tilos vásárolni, birtokolni, felhasználni. Aki ezt a rendelkezést megszegi, az ellen szabálysértési eljárás indul és akár 150 ezer forint bírságot is kaphat.

Meghalt Király Tibor jogtudós, az MTA rendes tagja. Nevéhez fűződik két büntető-eljárásjogi törvény kodifikálása, továbbá egyes eljárásjogi garanciák, mindenekelőtt a védelem jogának kidolgozása. Közreműködött a miskolci és a debreceni egyetem jogi karának létrehozásában. Munkásságát számos más kitüntetés mellett 1991-ben Széchenyi-díjjal, 2011-ben Akadémiai Aranyéremmel, 2020-ban pedig a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetéssel ismerték el. Király Tibor 101 éves volt.