Keddi járványadatok: 3575 új fertőzött, 195 halálos áldozat

Az utóbbi 24 órában 3575 új fertőzöttet igazoltak és elhunyt 195 többségében idős, krónikus beteg. Csökkent az aktív fertőzöttek száma, jelenleg 168 918 főt tartanak nyilván (1498 fővel kevesebb a megelőző napi adatnál) - derült ki a központi tájékoztató oldalon megjelent összefoglalóból.

24 fővel, 6507-re csökkent a kórházban ápolt koronavírusos betegek száma a hétvégi összesített adatokhoz képest, közülük 2-vel kevesebben, 563-an vannak lélegeztetőgépen.

Ezzel a járvány kezdete óta összesen

1 202 514 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma,

az elhunytak száma pedig 37 079 főre emelkedett.

A gyógyultak száma 996 517 fő.

Az új fertőzések napi száma csökkenő tendenciát mutat, de ahogy a járványhullámok lecsengésénél korábban is tapasztalható volt, az elhunytak számának változása csak mintegy két héttel kíséri az új betegek számának visszaesését.

A péntek-vasárnapi három napra 455 halálos áldozatot és 16 017 új fertőzöttet jelentettek, ez napi átlagot számítva 151-152 elhunytat és 5339 napi új beteget jelent. Ehhez képest a mostani adat alacsonynak mondható, még a korábban már sokszor tapasztalt, az adatszolgáltatás rendjével összefüggő "hétvége-hatást" beleszámítva is.

Csütörtökön (a pénteki adatközlés szerint) 6884 új fertőzöttet és 166 elhunytat regisztráltak, az előtte lévő két napban ugyanez a két szám 215 és 213, illetve 7310 és 6849 volt. koronavirus.gov.hu

Mint azt hétfőn Müller Cecília bejelentette, Magyarországon is megjelent az omikron vírusvariáns, két mintában igazolták. Kedd reggel megérkezett a Pfizer első gyermekvakcina-szállítmánya, amelyből 69 ezer 5-11 éves gyermek oltása kezdődhet meg szerdától. A szülők az internetes időpontfoglalón keresztül a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosnál kérhetik a gyermekük oltását.

Az omikron variáns terjedésével hangsúlyosabbá vált, hogy mindenkinek javasolt a megerősítő harmadik oltás felvétele, aki 4 hónapnál régebben kapta meg előző oltását. A tájékoztató oldalon emlékeztetnek: a korábbi védőoltások után kialakuló védettség néhány hónap elteltével gyengülhet, a megerősítő oltás azonban ismét 80-90 százalékra képes emelni a védettséget.

A beoltottak száma a keddi adatok szerint 6 192 253 fő, közülük 5 900 371 fő már a második adag vakcinán is túl van. Harmadik, emlékeztető adagot eddig 3 014 936 fő kapott. Vasárnap véget ért az oltási akció, most már ismét csak előzetes regisztráció után lehet időpontot foglalni és oltásra menni. Az elmúlt három hétben zajlott oltási akcióban 1 millió 436 ezren vettek fel oltást, 1 millió 171 ezren pedig már a megerősítő oltást vették fel, és 166 ezer eddig oltatlan ember is megkapta a vakcinát.

Hatósági házi karanténban jelenleg 40 518-an vannak, a mintavételek száma 8 868 961.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán