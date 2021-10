Orbán Viktor: 15 évvel ezelőtt az ifjú kommunisták október 23-ából november 4-ét csináltak

A békemenettel Budáról érkezett sok ezer ember előtt mondta el október 23-ai beszédét Orbán Viktor miniszterelnök az Erzsébet téren.

"Jó napot, magyarok, jó napot, lengyelek, jó napot, olaszok" - köszöntötte hallgatóságát. "Régen láttuk egymást, sok mindent kell megbeszélnünk ma délután, de mindenekelőtt emlékezzünk, emlékezzünk a 65 évvel ezelőtti napokra és a 15 évvel ezelőtti délutánra!" - tette hozzá.

Mint felidézte, 15 évvel ezelőtt "az ifjú kommunisták október 23-ából november 4-ét csináltak".

"Vagy ide, vagy oda kell állnod. Szempillantás alatt kiderül, ki a rossz, ki áll a történelem jó, és ki a rossz oldalán.

Mi, magyarok, jól döntöttünk, protestáltunk, felegyenesedtünk, magyar hazafiak a kommunisták ellenében" - idézte fel 1956-ról.

Szerinte "arra a csodálatos napra emlékezünk, amikor megmutattuk magunknak, a világnak és az ellenségeinknek, hogy kik vagyunk mi valójában. Hatalmas erők költöztek belénk, és megrendültek a kommunista rendszer tartópillérei. A magyar név megint szép lett, méltó régi, nagy híréhez".

Erre a napra szerinte rangtól és társadalmi élethelyzettől függetlenül mindenki ugyan amiatt emlékezik, "dicsőség a hősöknek" - fogalmazott.

Ezt követően párhuzamokat állított az 1956-os és 2006-os magyar vezetői hozzáállás között.

"Amikor felemeltük a szavunkat, könnygázzal, lovasrohammal és gumilövedékkel válaszoltak. Ezen a helyen 15 évvel ezelőtt erőszak, vér és könny lepte el a pesti utcákat. Történt mindez az 1956-os forradalom ötvenedik évfordulóján a világ szeme láttára. Lassan mondom, hogy mindenki megértse,

soha nem fogjuk elfelejteni nekik"

- mondta.

A pesti humor szerint - mint folytatta - nem akkor kell megsértődni, amikor az ember úgy érzi, hanem amikor megéri; ennek volt szerinte köszönhető, hogy 2010-ben a polgári erők kétharmados választási győzelmet aratva "elsöpörték a szocialista Magyarországot".

Gyurcsány Ferencet neve említése nélkül "az Országház fantomjának" nevezte.

"Elégtételt venni elég egyetlen mámoros pillanat, de évek kellettek jóvátenni a baloldal rombolását. Nagy kegyelem, hogy eközben a nemzeti egység végig fennmaradt" - fejtegette, "sikerült eltakarítani a romokat, talpra állítottuk Magyarországot, egymillió új munkahelyet hoztunk létre, lerúgtuk magunkról a devizahiteleket, csökkentettük az adókat, és eljutottunk oda, hogy jövőre magasabb lesz a minimálbér, mint 2010-ben az átlagbér volt".

Ezt követően felsorolta a 2022-es intézkedéseket, többek között:

fiatalok adómentessége

gyermeket nevelők szja-visszatérítése.

Ezt követően EU-s dimenziókra tért át, jelezve, "mi még mindig itt vagyunk", a korábbi ellenfeleknek pedig már a nevére is alig emlékezni.

"Ideje lenne, hogy Brüsszelben is megértsék, velünk még a kommunisták sem boldogultak, mi vagyunk a bot a küllők között, a tüske a köröm alatt. Mi vagyunk az a Dávid, akit jobb, ha elkerül Góliát. Mi vagyunk, akik kiütötték az első téglát a berlini falból. És most is álljuk a sarat. Most is azt állítjuk, hogy nem igazunk van, igazunk lesz.

Lesz népszavazás, meg fogjuk állítani az iskola falain kívül az erőszakos LMBTQ-propagandát"

- fogalmazott a miniszterelnök.

Szerinte a baloldal "szervezkedik és fenekedik", szórja az erőszak és a viszály magvait.

"Ellenfeleink azt hiszik, nem ismerjük fel a farkast, ha báránybőrbe bújtatják, azt hiszik, nem tudjuk, hogy ő fogja megenni a nagymamát... de van ott hely még más percemberkék számára is" - vélekedett Orbán Viktor, aki szerint "a baloldal fáján csak baloldali politika nyílik".

Cikkünk frissül.

Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor