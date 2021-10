Íme a legnyerőbb téli abroncsok

Az idei tesztben a 225/50 R17-es – ez nagyjából a középkategória, Audi A4, BMW 3-as ligája – és a 195/65 R15-ös méretű, a Golf kaliberű autókra való abroncsokat próbálták, a jó nevű márkák prémium termékeitől a gazdaságos kínaiig. Persze idén is lett kifejezetten jól szereplő és hitvány, messze elkerülendő típus is az eredményhirdetésnél – írja a Vezess.hu.

A 225/50 R17 kategóriában összesen 18-féle abroncs indult ebben a kategóriában, amelyek közül három végzett kifejezetten jó eredménnyel, a középmezőny most is megbízhatóan teljesített, de rossz hír, hogy a szakembereknek a piacon sikerült olyan abroncsot is vásárolni, ami olyan súlyos hiányosságokat mutatott, hogy egyáltalán nem ajánlott a használatuk.

Az élre kerülő három abroncs között minimális volt a különbség, az első két helyezett azonos pontszámmal végzett, tesztgyőztesnek a Dunlop Winter Sport 5-öt, és a Michelin Alpin 6-ot választották. Két tized ponttal lemaradva a bronzérmet a Goodyear UltraGrip Performance + vitte el.

A következő 13 szereplő közül bármelyik ajánlott, de érdemes beleolvasni a részletekbe is, hogy mindenki a neki legjobbat csipegesse ki a megfizethető kínálatból. Két kínai abroncs is bekerült a tesztbe – Goodride Z-507 Zuper Snow és a Linglong Green-Max Winter UHP –, de ezeket nem ajánlja az ADAC.

A 195/65 R15 méretben – VW Golf, Opel Astra méretű autókra való abroncsokról van szó – már csak 16-féle gumi feszült egymásnak. Jó hír, hogy itt már csak egy abroncs akadt, amelyik érezhetően gyengébb volt a többinél, de még ez sem annyira vészes, így éppen csak lecsúszott a közepes értékelésről és végzett végül elégségesre – teszi hozzá az autós szakportál.

Az élbolyban négy téli gumi végzett, minimális különbséggel a két első és a két második helyezett eredménye között. Az első a Dunlop Winter Response 2, és Goodyear UltraGrip 9+, azonos eredménnyel, őket a Michelin Alpin 6 és Vredestein Wintrac modellek követik.

A négy, jó minősítésű gumi után jönnek az ajánlottak, a BFGoodrich g-Force Winter2 és a Continental WinterContact TS 860, amelyek csak az egy versenyszámban mutatott bizonytalanságuk miatt csúsztak lejjebb. A fennmaradó öt kielégítő gumiabroncs esetében a vezetési jellemzők egy-egy hiányossága miatt vesztettek pontokat.

