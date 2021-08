Szerdai járványadatok: 134 új fertőzöttet regisztráltak, elhunyt egy beteg

A szerdai adatközlés szerint 134 új koronavírus-fertőzöttet igazoltak az elmúlt 24 órában és egy halálos áldozata volt a járványnak. Az aktív fertőzöttek száma pedig 7713 főre csökkent.

Az előző napinál 10-zel több, 92 covidos beteget ápolnak kórházban, közülük 13-an vannak lélegeztetőgépen (2-vel magasabb a szám a keddinél).

A friss és az elmúlt napok adatai alátámasztják azt, amit Müller Cecília mondott kedden: a negyedik hullám küszöbén vagyunk. A szennyvízadatok tanúsága (térkép itt) szerint pedig máris romlott a helyzet Budapesten és Szegeden, ahol emelkedettnek számít a vírus örökítőanyagának szintje, ez pedig az új fertőzöttek számának erőteljesebb növekedésével jár majd. A mérések szerint ugyanakkor nőni fog a betegszám az ország összes vizsgált nagyvárosában és vonzáskörzetében is.

Az elmúlt egy hét járványadatai is mutatják az emelkedő tendenciát - új fertőzöttek / elhunytak (kórházban lévők / lélegeztetettek):

Augusztus 25. szerda: 134 / 1 fő (92 / 13 fő)

Aug. 24. kedd: 82 / 2 fő (81 / 11 fő)

Aug. 23. hétfő (hosszú hétvégi 3 napos összesítés): 340 / 6 fő (73 / 10 fő)

Aug. 19. csütörtök: 123 / 1 fő (76 / 11 fő)

Aug. 18. szerda: 109 / 3 fő (75 / 11 fő)

Aug. 17. kedd: 45 / 1 fő (85 / 11 fő)

A járvány kezdete óta összesen:

811 337 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma;

30 055 halálos áldozatot tartanak nyilván;

773 569-en gyógyultak meg a statisztika szerint.

A keddi adatok szerint jelenleg hatósági házi karanténban 1101-en vannak, a mintavételek száma 6 513 515-re emelkedett.

Oltásadatok

A beoltottak száma 5 709 197 fő, közülük 5 504 205 fő már a második oltását is megkapta.

Ismét figyelmeztetnek a központi tájékoztató oldalon, hogy a beoltatlanok vannak a legnagyobb veszélyben, ezért kérik, hogy aki még nem oltatta be magát, az jelentkezzen háziorvosánál vagy regisztráljon és foglaljon időpontot az interneten.

Orbán Viktor miniszterelnök vasárnapi nyilatkozatában arra kért mindenkit, hogy győzzön meg még egy embert az oltásra, és akkor olyan védettségi szint alakul ki az országban, hogy a járvány negyedik hullámának ereje össze sem lesz hasonlítható a korábbi hullámokéval. A kormány szeptembertől újabb nagy oltás melletti kampányt indít.

Az iskolakezdés közeledtével az iskolákban is lehetőség lesz a 12 év feletti diákok oltására azoknak, akik valamilyen oknál fogva az interneten nem tudnak időpontot foglalni. A szülőnek legkésőbb augusztus 25-ig, (tehát a mai napig) kell visszajelezni az iskolának, hogy kéri, vagy nem kéri az oltást a gyermekének. Az internetes regisztráció és időpontfoglalás továbbra is nyitott, ez a legegyszerűbb módja a gyermek beoltásának. Az oltás Pfizer-vakcinával fog történni az iskolaorvosok és háziorvosok bevonásával. Nemzeti konzultáció Ma lejár a nemzeti konzultáció határideje is, amely a járvány utáni élet fontos kérdéseiről szól. Várjuk az emberek véleményét többek között a gazdaság újraindítását, a munkahelyek védelmét, és a családok további támogatását érintő kérdésekben. A konzultációs kérdőív online is kitölthető: https://nemzetikonzultacio.kormany.hu/

