Felmérés: így élték meg a magyar családok a koronavírus-járványt

A Médiaunió Alapítvány az idei évben arról szeretne kampányt folytatni, hogy milyen pozitív hozadékai, tanulságai voltak a koronavírus-járványnak, hiszen, bár nagyon sok megterheléssel és megpróbáltatással járt mindenki számára a pandémia, érdemes látni azokat a pozitívumokat is, amik ezek mellett történtek – fogalmazott az InfoRádiónak a KINCS elnöke.

Úgy tűnik, ezek közül az egyik, hogy a szűk családban való kapcsolatok megerősödtek: ahogyan az alapítvány korábbi kutatásai, úgy a mostani online felmérés is azt mutatja, hogy

a megkérdezettek 80 százalék a koronavírus-járvány óta jobban megbecsüli a családját, és hasonlóan 80 százalék azt mondta, a pandémia ébresztette rá, hogy a családja a legfontosabb a számára

– ismertette Fűrész Tünde, megjegyezve, az online kutatás során mintegy 2500 embert kérdeztek meg, tehát nem tekinthető reprezentatív felmérésnek, azonban sok tekintetben visszahozta a korábbi reprezentatív felméréseiknek az eredményeit. A felmérés elsődleges célja az volt, hogy kiderüljön, pontosan miként élték meg a magyar családok a koronavírus-járvány miatti korlátozásokat, az óvodák, iskolák bezárását, a home office munkavégzést, a szabad mozgás beszűkülését és a személyes kapcsolatok mellőzését.

Tehát összességében úgy látják, hogy sokkal többen vannak azok, ahol a családi kapcsolatok megerősödtek, mint azok, akiknél problémák voltak. Természetesen utóbbira is voltak példák, tette hozzá a szakember, azonban, ahhoz képest, hogy sokan kongatták a vészharangot, hogy családok fognak tömegével szétesni a járvány hatására, ehhez képest úgy tűnik, hogy sokkal inkább összefogtak a családtagok és támogatták egymást a bajban.

A felmérés ugyanakkor arra is rávilágított, hogy

a távolabbi rokonok eltávolodtak egymástól, köszönhetően elsősorban a korlátozásnak.

„A távolabbi rokonokkal, barátokkal kicsit nehezebb volta a kapcsolattartás, ezért valamelyest távolabb kerültek” – fogalmazott Fűrész Tünde, azza kiegészítve, hogy mindent egybevetve mégis az látszik, hogy törődtek egymással az emberek, miközben a kapcsolattartás formája jelentős részt a digitális térbe helyeződött át.

Az, hogy a mostani online felmérés nem tekinthető reprezentatívnak, az is alátámasztja, hogy a megkérdezettek közel fele elkapta a betegséget, tehát nagyobb részben válaszoltak olyanok, akik érintettek is voltak a járványban. Ez arra is magyarázattal szolgálhat, hogy milyen nagy számban mondták azt a megkérdezettek, hogy nagyon fontos a számukra a családjuk. „Amikor baj van, akkor sok mindent átértékel magában az ember, és akkor érzi igazán, hogy kik a legfontosabbak a számára.”

Az viszont mindenképpen pozitív, hogy a többség,

a válaszadók háromnegyede abszolút elkötelezett az oltás mellett, és be is oltatta vagy oltatja magát.

