Magyar járványadatok: 65 új fertőzött, nem volt újabb halálos áldozat

A központi oldalon megjelent adatok szerint az elmúlt napon 65 új koronavírus-fertőzöttet igazoltak itthon, és nem volt halálos áldozat. Az aktív fertőzöttek száma még mindig csökken, 31 890 fő jelenleg (-466 fő).

Kórházban 79 koronavírusos beteget ápolnak (9-cel több az előző napinál), közülük 13-an vannak lélegeztetőgépen (2-vel többen).

A járvány kezdete óta összesen

809 427 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma,

az elhunytaké pedig változatlanul 30 025 fő.

A gyógyultak száma 747 512 főre emelkedett.

Hatósági házi karanténban 1412 ember van. A mintavételek száma 6 323 793-ra nőtt. koronavirus.gov.hu

Oltások

A beoltottak száma 5 611 260 fő, közülük 5 418 198 fő már a második oltását is megkapta.

Magyarország a teljes átoltottságot tekintve továbbra is az elsők között van az Európai Unióban, így járványügyi szempontból hazánk az egyik legbiztonságosabb ország. A delta vírusmutáns azonban több európai országban erősen terjed, ezért a központi honlapon kérik, hogy aki még nem oltatta be magát, tegye meg.

Iskolakezdés előtt a a 12-18 éves diákoknak is lesz lehetősége oltakozni, de itt volt egy kis változás, amiről a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke beszélt az InfoRádiónak - itt olvashatók a tudnivalók.

Európában elsőként lehetővé válik a harmadik oltás felvétele augusztus 1-től. A szakmai ajánlás elsősorban az időseknek, krónikus betegségben szenvedőknek, legyengült immunrendszerű betegeknek ajánlja a felvételét.

Az átoltottság növelése érdekében a még be nem oltott időseket, személyesen is fel fogják keresni a háziorvosok, orvostanhallgatók segítségével. Az oltás beadása megtörténhet a háziorvosi rendelőben vagy az idős otthonában is.

Hasznos linkek

Oltási regisztráció: https://vakcinainfo.gov.hu/regisztracio-oltasra

A vakcina-regisztráció lekérdezésének elérhetősége: https://vakcinareg.neak.gov.hu/regisztracio/

Oltásfoglalás: https://www.eeszt.gov.hu/hu/web/guest/covid-oltas-idopontfoglalas

Probléma a védettségi igazolvánnyal kapcsolatban: bejelenthető a magyarorszag.hu-n az Ügyfélkapun keresztül, vagy személyesen egy kormányablakban.

A legfrissebb hírek az uniós Covid-igazolásról (papíralapon és okostelefonra).

Nyitókép: MTI/Balázs Attila