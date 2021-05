Orbán Viktor reagált Karácsony Gergely "rossz viccére"

Élénk belpolitikai vitát váltott ki Karácsony Gergely főpolgármesternek az a mondata, amely a The Economist című lapnak adott interjúban hangzott el: amikor azt vették számba, hogy mi a különbség Orbán Viktor miniszterelnök és közte, az ellenzéki előválasztáson immár miniszterelnök-jelöltként is induló politikus azt mondta, hogy "ő alacsony és kövér, én magas és vékony vagyok".

Karácsony Gergely utána egy Facebook-posztban kért elnézést, és azt állította, hogy "rossz vicc volt".

Csütörtökön a Kormányinfón Gulyás Gergelytől azt is kérdezték, hogyan reagált Orbán Viktor Karácsony Gergely nyilatkozatára. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint Orbán Viktor annyit mondott, hogy

"a főpolgármester úr éppen igazat mondott, és rögtön elnézést is kért érte".

A kormányfő másképp nem kommentálta ezt – tette hozzá Gulyás Gergely.

A The Economist-interjú nemcsak Karácsony Gergely mondata miatt került a középpontba, mert ennek kapcsán derült ki, hogy a főpolgármester nem beszél angolul. Azóta el is ismerte, hogy nem jó az angolja, a megfogalmazása szerint "hiperpasszív". Az is vitatéma, hogy nyelvvizsga nélkül hogyan kaphatott diplomát, illetve hogy miként oktathatott egyetemi adjunktusként.

