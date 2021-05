Az ellenzék továbbra sem vonja vissza a keleti vakcinák betiltását követelő javaslatát

Jóváhagyta az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteken a kínai Sinopharm állami gyógyszergyár által a koronavírus ellen kifejlesztett vakcina vészhelyzeti alkalmazását. A WHO első alkalommal hagyta jóvá olyan oltóanyag használatát, amelyet nem nyugati gyógyszercég fejlesztett ki a koronavírus ellen. Korábban kínai vakcinát még nem engedélyezett a WHO vészhelyzeti alkalmazásra semmiféle más fertőző betegség ellen sem.

A Sinopharm-vakcinát már több százmillió embernek beadták az utóbbi hetekben Kínában, és kétoldalú megállapodások alapján a világ más részein is. A WHO jóváhagyása jelzés a nemzeti egészségügyi hatóságoknak az oltóanyag biztonságosságára és hatékonyságára vonatkozóan, illetve ez a lépés lehetővé teszi azt is, hogy a Sinopharm-vakcina használható legyen a védőoltások méltányos elosztására létrehozott COVAX-programban is.

A WHO szakértői szerint az oltóanyag két dózisának beadása után 78,1 százalékos hatékonyság várható, és "nagy biztonsággal" kijelenthető, hogy a vakcina védelmet nyújt a 18–59 közötti korosztálynak. Ugyanakkor azt is hozzátették, hogy a 60 év feletti korosztályról kevés információ van. A jelentés azonban nem tesz különbséget a 18 éven felüli korosztályok körében, vagyis az idősebbeknek is engedélyezi.

A WHO engedélyének a fényében az Origo megkereste az ellenzéki pártokat, hogy visszavonják-e a januári parlamenti határozati javaslatukat, amelyben a keleti oltóanyagok használatát akarták betiltani. Az öt parlamenti képviselettel rendelkező párt (DK, Jobbik, MSZP, LMP, Párbeszéd) ötvenkét képviselőjéből ötven támogatta a kezdeményezést, ketten feltehetően csak technikai okok miatt nem írták alá. Gyurcsány vezetésével ezek a politikusok vállalták a nevükkel, hogy ha módjuk lenne, elzárnák a keleti vakcinákat a magyarok elől.

A portál megkeresésére egyik párt sem adott választ, és ma is a parlament előtt van a baloldali képviselők beadványa. Több olyan baloldali politikust is megkérdeztek, aki korábban élesen bírálta a Sinopharm hazai alkalmazását, de csak Hadházy Ákos reagált érdemben, szerinte a WHO döntése még nem perdöntő, mert az unióban az EMA engedélyezi a vakcinákat, és sok a bizonytalanság az oltóanyag körül.

Az ellenzéki pártok április 5-én közös videót tettek közzé, és abban az oltás felvételére buzdítottak. Csakhogy 2020 novembere óta viszont aktívan kampányoltak az orosz és a kínai vakcinák beszerzése és felvétele ellen. Az Infostart korábban összeszedte, hogy mikor melyik ellenzéki párt és politikus kezdeményezett akciót a keleti vakcinák hazai alkalmazása ellen, vagy nyilatkozott elítélően az EU által nem engedélyezett koronavírus-oltások beszerzéséről és felhasználásáról.

Nyitókép: Jakab Péter/Facebook