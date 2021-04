Orbán Viktor: a jövő héten szinte minden visszaáll a régi kerékvágásba

A Kormányinfó csütörtöki közlései szerint Magyarországon pénteken várhatóan beadják a 3,5 milliomodik, koronavírus elleni védőoltást, ezt követően pedig szombaton jöhet a terasznyitás, de Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a sajtótájékoztatón azt is jelezte, Orbán Viktor miniszterelnök pénteken már a jövő héten lehetséges, 4 milliomodik oltáshoz köthető nyitási intézkedésekről is új információkkal jelentkezik.

A kormányfő pénteken az operatív törzs ülése után a Kossuth rádióba ment tehát, hogy ezekről is beszéljen, időközben pedig be is jelentette a 3,5 milliomodik oltás megtörténtét.

(A teljes interjút itt meghallgathatja.)

Hogy a WHO európai igazgatója nem tartja-e korainak a nyitást, arról nem kérdezte meg Hans Klugét, mondta a nyitó kérdésre válaszolva.

"A nyitást nem a WHO véleményétől tettük függővé, hanem egy saját metódus szerint tesszük" - szögezte le a beszélgetés elején.

3 508 846 a péntek reggelig beoltottak száma,

"rám is vár egy korsó sör a teraszomon",

jegyezte meg.

Hogy miért 21.30 a napi teraszzárás ideje, és 23 óra a kijárási tilalom kezdete, arról azt mondta, "több idő kell most hazaérni", szeretik egymást az emberek.

Nyitás a védettségi igazolással rendelkezdőknek

Amire 4 millió beoltottnál - várhatóan jövő hét szerda-csütörtökön - lehet számítani: megnyitják a szolgáltatások körét azoknak, akiknek van védettségi igazolványuk, és így

látogathatók lesznek a színházak

táncos, zenés rendezvények

cirkuszok

mozik

edzőtermek, fitnesztermek

uszodák, közfürdők

jégpályák

vadasparkok, állatkertek

kalandparkok, vidámparkok

könyvtárak

játszóházak

múzeumok

sportesemények

szállodák

éttermek belső részei – mind csak védettségi igazolvánnyal

A jövő hét közepére a felnőtt lakosság több mint fele védettnek fog már számítani (vagy mert átesett a fertőzésen, vagy mert vakcinát kapott), de még mindig nincsenek elegen beoltva - húzta alá.

Úgy látja, az oltásellenességnek azt a formáját is vissza kell utasítani, amelyek megkérdőjelezik valamelyik vakcina hatásosságát.

Közölte, annyi vakcina érkezik a következő időszakban, hogy ha lesz elegendő jelentkező, néhány hét alatt megduplázható lesz a beoltottak száma.

Ha a magyarok már mind oltást kaptak és többlet vakcina lesz (márpedig várhatóan lesz, annyi érkezik), akkor a "világban élő magyarok" következnek, akik hazatérve oltást kaphatnak.

Bejelentette,

a 16-18 év közöttiek megkaphatják a Pfizer vakcinát,

erről néhány nap múlva közölnek még információkat. A 12 éven felüliek oltását még nem meri vállalni a kormány, egyelőre zajlanak a vizsgálatok (és figyelik az izraeli eredményeket is, ahol már oltanak).

A kormány rendkívüli felhatalmazásával összefüggésben Orbán Viktor elmondta, az kifejezetten a cselekvőképességről szól, és van véghatárideje, a szeptemberi parlamenti ülésszak kezdete utáni 15. nap, de akár előbb is visszaadhatja e jogosítványát a kormányzat.

A halálozási számmal kapcsolatos vitában ő inkább az európai többlethalálozást figyeli, amely alapján Magyarország a középmezőnyben van.

Arról is kérdezték, hogy miért kell a WHO ahhoz, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) egyes lépéseihez.

"A politika felülírta az emberség szempontját" - kommentálta, hogy az EMA késlekedését. "Nekem mindegy, hogy a macska fekete vagy fehér, fogja meg az egeret" - mondta arról, hogy miért vett az ország a várakozás helyett keleti vakcinákat is. "Magyarország egy olyan ország, amelynek senki nem mondhatja meg, hogy mit csináljon" - tett pontot a gondolat végére.

A 2021-es költségvetés módosításáról és a 2022-es megalkotásáról is beszélt.

"Nem tudom megígérni, hogy nem módosítunk még egy-két költségvetési tételt, a lehetőségünk megvan. Az idei évre most beadott módosító javaslat a gazdaság újraindítását tartalmazza, a jövő évi pedig ugyanezt célozza.

Most még az én gondolkodásom 80 százalékát az egészségügy foglalja le, de változik ez az arány.

Megindítottunk lakásfelújítási programot, van a vállalkozásoknak újraindítái hitel, a kicsiknek kamatmentes, és ki fogjuk fizetni májusra is a vendéglátásban a bértámogatást, noha működhetnek" - részletezte.

Szombaton Szent György napja, a rendőrök napja van, erről is szólt még.

"Én az utcai harcosok antikommunista világából érkezem, a nyolcvanas években még elnyomó szervezetként tekintettem rá. Ma már úgy, mint ahogy a szó is írja, ők a rend őrei. Egy demokráciában ennek így is kell lennie. A rendőröket illető tisztelet - és ez a személyes élményem is - ma kellő mértékű. Úgy vagyunk túl egy ilyen időszakon, hogy nem nőtt a bűnözés, nem mentünk a káoszt felé, ez a rend őreinek köszönhető. Az orvosok és az ápolok mellé oda kell gondolnunk a rendőröket, és köszönetet mondani a munkájukért" - zárta szavait.

Nyitókép: MTI/Balazs Mohai