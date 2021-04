Új bejelentések a nyitásról - Kormányinfó percről percre

Gulyás Gergely: nyilvánosságra hoztunk minden adatot, összességében és vakcinatípusonként is. Kialakult egy közéleti vita, amit én üdvözlök, egy dolgot egyértelműen igazol a táblázat, hogy minden oltás hatásos. Nem érdemes semmilyen baloldali oltásellenes kampánynak hinni.

2021.04.29. 11:14

Védettségi igazolvány: sok a panasz

Gulyás Gergely: a nemzeti konzultáció eredménye miatt irigységre nincs ok, az igazolványhoz hozzá lehet jutni. Aki most regisztrál, egy héten belül oltást kaphat, majd kaphat igazolványt is. Számtalan panasz illette viszont az igazolványokat a kormányhivataloknál. Ha valaki nem kap igazolványt, meg tudja mindenki maga nézni az eeszt.gov.hu-n keresztül az állapotát. Mindenkinek azonnal kiállítják és postára adják az igazolványát, átlagosan 10 nap, míg megérkezik az igazolvány. Több mint 4,5 millió ember már, aki vakcinaigazolványra jogosult, az eljárásrendet a kormány ki fogja alakítani, hogy ne legyen ebben probléma. Reggel 6-kor pénteken Orbán Viktor részt vesz az operatív törzs ülésén, akkor rendeződhet a helyzet.