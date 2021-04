Müller Cecília: elrendelem a tömeges oltást a mai naptól

Minden járványadat javult csütörtökön a pénteki adatközlés szerint, a szombati terasznyitást pedig a pénteki miniszterelnöki bejelentés szerint - mivel megvan a 3,5 millió legalább egyszer beoltott ember, a jövő héten pedig minden bizonnyal meglesz a 4 milliomodik is - újabb követheti napokon belül.

Ennek fényében hirdette meg napi tájékoztatóját péntekre is az operatív törzs, amely reggel a kormányfő jelenlétében ült össze.

Először is Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese tisztázta, hogy szombattól nyitnak a teraszok, de a vendéglátóhelyek belső helyiségeiben csak a mosdóhasználat idejéig lehet tartózkodni, maszkban. Megerősítette, 11 órára módosul szombattól a kijárási tilalom kezdete.

György István, az oltási munkacsoport vezetője egy fontos bejelentéssel kezdett.

"Megnyitottuk az online időpontfoglaló rendszert, az elmúlt két napban sikeresen tesztelték" - mondta.

Ennek részleteiről ITT írtunk részletesebben.

Elmondta még, jelenleg április végi napokra, kínai oltásra lehet jelentkezni, ennek menetét is ecsetelte.

Hangsúlyozta, egy ímélcímre csak egy regisztráció végezhető el.

Jelezte még, a hétvégén érkezik kínai vakcina, ezek egy része a kórházi oltópontokra, egy része a háziorvosokhoz kerül.

"Ha valaki nem jelenik meg az oltás időpontjában, akkor is jogosult marad az oltásra, csak egy későbbi időpontban" - tette hozzá.

Tisztázta azt is, hogy aki időpontot kap, és a háziorvos is hívja, jelezze ezt háziorvosának, hogy mindenkinek jusson oltás.

György István megjegyezte,

az online regisztráció a háziorvosok válláról jelentős terhet vesz le.

Ezt követően Kiss Róbert a rendőri intézkedésekről szólt:

681 maszktalant találtak, 666-ot a közterületeken

vendéglátóhelyen kívüli üzletekben nem volt intézkedés

vendéglátóhelyeken sem

246 személlyel szemben intézkedtek a kijárási tilalom és a csoportosulási tiltás megszegése miatt

42 182-en vannak hatósági házi karanténban, 4428-at rendeltek el csütörtökön, mobilon 2789 ember követhető.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a tájékoztatón elmondta, lehetővé vált a nyitási folyamat megkezdése.

"Elrendelem a tömeges oltást a mai naptól"

- jelentette be, hozzátéve, erre fogják felhasználni a most érkező 600 ezer kínai oltást is.

Úgy látja, "szépen csökken" az aktív fertőzöttek száma, de nem alacsony, a járványnak nincs vége, "a védelmi intézkedésekről nem szabad megfeledkeznünk".

"Fertőzöttek vannak, lehetnek közöttünk, a fogékonyok csökkentését tűztük ki célul" - tette egyértelművé.

Külön hangsúlyozta, hogy már egyetlen oltás is segít s védettség kialakulásában, abban, hogy enyhe módon folyjon le a betegség valakinél, aki megfertőződik.

Reményét fejezte ki ugyanakkor, hogy az oltások második adagja hosszabb védelmet nyújt a korábban gondoltnál.

Cikkünk frissül.

