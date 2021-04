Szállodások, éttermesek: mindenkitől kérjük a védettségi igazolást

A jövő hétre tervezett újranyitást már nagyon várják az éttermek és a szállodák, ez azonban nem lesz mindenhol zökkenőmentes – mondta az InfoRádiónak a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke, Flesch Tamás.

"Mindenképpen örömteli a nyitás híre, még akkor is, ha ez most rengeteg munkával és felelősséggel is jár, de hát erre vártunk, hogy ha felelősségteljesen is, de el tudjunk kezdeni dolgozni" – fogalmazott, hozzátéve, nem mindegy, hogy valaki egy lángossütőt vagy egy 200 szobás szállodát nyit újra. De ami mindenhol azonos, hogy

fel kell tölteni az árukészletet, takarítás szükséges, fertőtlenítés még egyszer, és "kell egy csapat".

Úgy látja, azok járnak most jól, akik minél több embert meg tudtak tartani az elmúlt fél-egy évben, nekik könnyebb, nem feltétlenül pénzügyileg, de fizikailag biztos, hisz meg tudnak nyitni.

Hozzátette, azoknak "szabad kinyitni" most, akik egy biztos vevőkör tudatában biztosak lehetnek abban, hogy az ő vendégeik "holnap" elindulnak, és megfelelő bevételt biztosítanak a következő hónapban is.

"Akik a külföldiekre alapoznak, azt gondolom, nekik egyáltalán nincs miért kinyitni" – szögezte le.

A terasznyitásra azért külön is kitért: szerinte szerencsés, hogy hamarosan a belső egységek is kinyithatnak, a teraszból ugyanis önmagában "nem lehet megélni".

"Ahogy most tudjuk, a budapesti szállodák teraszait is kinyitják" – mondta Flesch Tamás.

Kiemelte, hogy ha valóban megjelenik a szabályozás, akkor mindenhol elkérik a vendégektől a védettségi igazolást.

"Lássuk írásban, hogy mi történik,

de jelenleg úgy tudjuk, hogy a teraszokon nem kell védettségi igazolvány, a szállodákban viszont kelleni fog. A recepciónál kell majd bemutatni, utána lehet becsekkolni."

A higiéniából szerinte nem lehet gond, az alkalmazottakon pedig mindig, mindenhol lesz maszk.

A hazai közönségre alapozó szolgáltatóknál szerinte "roham lesz", de "az igazság pillanata" később jön csak el.

"Reményeink szerint

nagyon erős lesz a nyár belföldön; Budapest nagy kérdés, bár bízunk benne, hogy az Európa-bajnokságra beengednek külföldieket,

és azok Budapesten fognak tudni néhány éjszakát elölteni, de a következő hónapok fogják majd megmutatni, hogy ki az, aki túl tudta élni ezt az időszakot, és ki az, aki nem."

Nyitókép: MTI/Soós Lajos