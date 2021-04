"Rám is vár egy korsó sör a teraszomon" - ígérte Orbán Viktor miniszterelnök pénteki rádióinterjújában, az ígéretet pedig a Facebook tanúsága szerint be is váltotta.

A közösségi oltalon posztolta, amint elfogyaszt ha nem is egy korsó, de egy pohár sört.

Nyitókép: Pixabay