Az utak Mekkába is oltottan vezetnek

Csak azok a muszlimok végezhetik el az idei ramadán kezdetétől, azaz április 13-ától a kisebb iszlám zarándoklatot, az umrát, akik immunizálva vannak az új koronavírus ellen, vagy már átestek a megbetegedésen, tették közzé a szaúdi hatóságok. Az idei ramadán április 13-án kezdődik és május 12-éig tart. Az umra ideje kötetlen és ez a rövidebb zarándoklat nem is kötelező a muszlim hitűek számára úgy, ahogyan a haddzs, melyet életében mindenkinek legalább egyszer meg kell tennie, de ramadán ideje alatt ajánlottabb az elvégzése, mint egyéb időpontokban.

A haddzzsal és az umrával foglakozó szaúdi minisztérium a következő esetekben tekint valakit immunizáltnak a The Guardian cikke szerint:

ha valaki megkapta oltása mind a két adagját,

ha egy adagot kapott legalább két héttel érkezését megelőzően,

illetve ha átesett a megbetegedésen.

Csak a fenti esetekben adnak engedélyt az umra elvégzésére, illetve arra, hogy a Mekkába érkezők a Nagy Mecsetben imádkozhassanak. A medinai Próféta mecsetbe való belépés feltételei ugyanezek ebben az időszakban. Azt nem tették közzé, hogy a korlátozások a ramadán kezdetétől pontosan meddig lesznek érvényben. és hogy a haddzs idejére is megtartják-e azokat.

A 34 milliós Szaúd-Arábiában eddig 5 millió embert oltottak be az új koronavírus ellen; 393 000 Covid-19 eset mellett 6700 ember halt bele a megbetegedésbe. Az ország tavaly júliusban tartotta meg a haddzsot, amin akkor mindössze 10 ezer szaúd-arábiai lakos vehetett részt - a megelőző éven 2,5 millió hívő érkezett a zarándoklatra a világ minden tájáról. Az egyelőre nem ismert, hogy idén milyen korlátozásokat vezetnek be, de a kormánypárti lap, az Okaz szerint ide is csak oltottak érkezhetnek majd.

Tavaly októberben a szaúdiak részben megnyitották a Nagy Mecsetet az umrára érkező zarándokok előtt hét hónapnyi bezártság után, ezt a kis zarándoklatot évente hívők milliói végzik el. A szaúdiak már jelezték, hogy teljes egészében csak akkor áll vissza az umrák rendje, ha elmúlik a vírus jelentette fenyegetettség.

A zarándoklatok

Az umra során a következők történnek: a Kába körbejárása, a Szafá és a Marva között járás, illetve a haj leborotválása vagy rövidre vágása.

Az umra magában is végezhető, ezért nevezik kis zarándoklatnak. haddzs során a következőket végzi el a hívő Mekkában: a Kába körbejárása (taváf), a Szafá és a Marva között járás (szaíj), az Arafa völgyében történő állás, éjszakázás Muzdalifa völgyében, a kavicsok dobása Mínában.Az umra során a következők történnek: a Kába körbejárása, a Szafá és a Marva között járás, illetve a haj leborotválása vagy rövidre vágása.Az umra magában is végezhető, ezért nevezik kis zarándoklatnak.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Mohamed Szaber