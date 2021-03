Rekordszámú halálos áldozata volt a járványnak egy nap alatt Magyarországon - a nap hírei

A járvány kezdete óta az eddigi legtöbb halálos áldozatot követelte egy nap alatt a koronavírus okozta betegség Magyarországon - közölte az országos tisztifőorvos. 195 ember vesztette életét, így már több mint 17 ezer 400 a halálos áldozatok száma. Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján kiemelte, hogy a kórokozó sokkal agresszívebb brit mutánsa miatt az aktív fertőzöttek csaknem 7 százaléka, több mint 10 ezer beteg van kórházban, és 10 százalékuk szorul gépi lélegeztetésre. Arra is felhívta a figyelmet, hogy egyre több fiatalnál alakulnak ki súlyos tünetek.

Már a magyar lakosság 14 százaléka megkapta a koronavírus elleni vakcina legalább első dózisát - közölte az oltási munkacsoport vezetője. György István az operatív törzs tájékoztatóján elmondta: csaknem 1 millió 400 ezer ember kapott oltást, közülük több mint 400 ezer a második adagot. Hozzátette: a rendelkezésre álló vakcina határozza meg az oltás sebességét, így nincs szükség újabb oltópontok kialakítására. Az államtitkár továbbra is a regisztrált 60 év felettiek vakcinázását nevezte a legsürgetőbb feladatnak.

Az alapellátó gyermekgyógyászokhoz fordul a Házi Gyermekorvosok Egyesülete, hogy önkéntesként minél nagyobb számban vegyenek részt a lakosság beoltásában. A szervezet fontosnak tartja, hogy minél többen, minél hamarabb megkaphassák a koronavírus elleni vakcinát. Az egyesület arra bíztatja a gyerekorvosokat, hogy vegyék fel a kapcsolatot a környezetükben dolgozó háziorvosokkal, a helyi oltópontok vezetőivel.

A 25 év alattiak munkavállalását szeretné ösztönözni a kormány a korosztály személyijövedelemadó-mentességével - közölte a parlamentben Novák Katalin, családokért felelős tárca nélküli miniszter a javaslat vitájában. Az ellenzéki pártok támogatják az elképzelést, ugyanakkor bírálták a kormány családpolitikáját. A DK szerint a javaslattal a Fidesz nem oldja meg a fiatalok problémáit. Az MSZP úgy látja, hogy a javaslat elenyésző számú fiatalt érint. A Jobbik szerint a kabinet korábban több intézkedéssel éppen az érintett korosztályt büntette. Az LMP többkulcsos adórendszert, illetve a tanuló fiatalok támogatását is sürgeti.

A kormánypártok távolléte miatt határozatképtelen volt az Országgyűlés ellenzék által kezdeményezett rendkívüli ülése, így csak a napirend előtti felszólalások hangozhattak el. A kormány sem képviseltette magát a tanácskozáson, amelyen az ellenzéki frakciók a koronavírus-járvány kormányzati kezeléséről vitáztak volna. A DK, az MSZP, a Jobbik, az LMP és a Párbeszéd a járvány elleni oltások körül kialakult káosz megszüntetéséről és a gazdasági válság kezelése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló közös ellenzéki előterjesztést vitatta volna meg.

Ismertette az uniós védettségi igazolásokra vonatkozó javaslatát az Európai Bizottság. Ursula von der Leyen, a testület elnöke azt mondta: a bizottság a dokumentummal is elő kívánja mozdítani, hogy az európaiak szabadabban utazhassanak. Az igazolvány tartalmazza majd az oltóanyag típusát és azt, hogy engedélyezte-e azt az Európai Gyógyszerügynökség. A Kormányzati Tájékoztatási Központ szerint, a vakcinaútlevelet minden beoltott magyar állampolgár meg fogja kapni, de Brüsszeltől nem útlevelet, hanem vakcinát vár Magyarország.

Továbbra is javasolja az oltást az AstraZeneca vakcinájával a WHO. A szervezet szerint az oltás előnyei nagyobbak, mint a kockázatok. Előzetes közlésében a hét elején az Európai Gyógyszerügynökség is hasonlóan nyilatkozott, de a végleges álláspontot csütörtökön teszi közzé. A vérrögképződéses esetekről érkezett jelentések miatt az elmúlt napokban számos európai ország függesztette fel elővigyázatosságból, átmenetileg az AstraZeneca használatát. Magyarország továbbra is használja a védőoltást.

Szlovákiában elfogadta a munka-, szociális és családügyi miniszter lemondását az államfő. Az egészségügyi tárca vezetője után Milan Krajniak egy héten belül már a második miniszter, aki távozik a pozsonyi kabinetből. A politikus távozását azzal indokolta, hogy pártja így akarja demonstrálni, mennyire érdekelt a koalíciós válság mihamarabbi rendezésében. Közben a gazdasági tárca vezetője is jelezte: a jövő hét elején bejelenti lemondását.

Adóemelést jelentett be az amerikai elnök azok számára, akik többet keresnek évi 400 ezer dollárnál. Joe Biden az ABC News adásában úgy fogalmazott: aki kevesebbet keres 400 000 dollárnál, annak egyetlen centtel sem kell többet adóznia. Elnöki kampányában Joe Biden számos javaslatot tett a vállalkozások és a magas jövedelemmel rendelkező amerikaiak adójának emelésére.