Bejelentéseket tesz az operatív törzs - cikkünk frissül

Több mint tízezer ember kórházban koronavírussal Magyarországon, csaknem kétszáz halott kedden, több mint 156 ezer aktív fertőzött van - napi adatok itt.

A szerdai napon a kormány is ülésezik, de az operatív törzs is összeült reggel, volt miről beszélni a napi online sajtótájékoztatón.

György István, az oltási munkacsoport vezetője arról beszélt, hogy folyamatosan, ütemezetten folyik az oltás, közel egymillió-négyszázezer ember megkapta az első oltást.

"A múlt héten dupla sebességgel tudtunk haladni az uniós átlaghoz képest, ezzel az unióban az előkelő második helyen állunk" - rögzítette. Hozzátette: az érkező vakcinákat folyamatosan vizsgálják, osztják és eloltják.

Szerinte továbbra is az idősek oltása a legsürgetőbb, örömmel látja, hogy a jelentkezettek száma 3,3 millió körüli, 1,7 millióan idősek közülük, az ő felüket pedig már be is oltották, másik felükre koncentrálnak a következő hetekben.

Az oltási terv a napokban:

a kedden érkezett Pfizer-vakcinával időseket oltanak, de 22 ezret második oltásra félretesznek

130 ezer Szputnyik-oltást háziorvosok rendelése alapján oltópontokon használnak fel

a múlt héten érkezett AstraZenecát 4800 háziorvosi praxisnak adnak ki, 10-10 ember oltható

ezen a héten 70 ezer, második körös oltást is be tudnak adni az oltóhelyeken.

Cikkünk frissül.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt