Percről percre - a koronavírus-járvány hétfői hírei

2021.03.15. 10:03

Varga Judit: a kormány azért dolgozik, hogy visszakapjuk régi életünket

A kormány azért dolgozik, hogy végre eljöhessen az a nap, amikor visszakapjuk régi életünket - mondta az igazságügyi miniszter hétfőn a Facebook-oldalára feltöltött március 15-ei ünnepi videójában. Varga Judit kiemelte: lassan egy éve kell régi, mindennapi életünket feladnunk a járvány elleni sikeres védekezésért. Gondoljunk azokra, akik megbetegedtek, most is a vírussal küzdenek és azokra az egészségügyi dolgozókra, akik mellettük állnak - kérte. Ez most másfajta ünnep, a higgadtság és az odafigyelés ideje. A vírust csak együtt győzhetjük le. Ha most betartjuk a szabályokat, nem csak szeretteinket és magunkat, de a hazánkat is meg tudjuk menteni. Ez egyedül nem megy, együtt kell ezt a csatát megvívnunk! - hangsúlyozta a miniszter. Már a célegyenesben járunk: több mint egymillió magyart sikerült beoltani - mondta, hozzáéve, jelenleg az oltás a legerősebb fegyver a járvány elleni küzdelemben. Úgy fogalmazott: "Ez most az a kard, amely fényesebb a láncnál. Ragadjuk hát meg és regisztráljunk az oltásra minél többen!".